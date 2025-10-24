Mellrákot diagnosztizáltak a férfinál – egyetlen tünete volt

Amikor a 42 éves londoni séf, Mat Kelly tavaly októberben egy apró csomót fedezett fel a mellkasán, még nem sejtette, hogy az élete örökre megváltozik. A férfinál később agresszív, gyógyíthatatlan mellrákot diagnosztizáltak, és most azért kampányol, hogy a férfiak is rendszeresen ellenőrizzék magukat, hiszen, ahogy ő fogalmazott: „A férfiaknak is van mellük!”

Nem a nők az egyetlenek, akiknél mellrákot diagnosztizáltak (Fotó: Shutterstock)

Nem csak a nők vannak veszélyben, mellrákot diagnosztizáltak a férfinál

Mat az Egyesült Államokban dolgozott, egy új chicagói étterem megnyitásánál segédkezett, amikor észrevette a gyanús csomót. Eleinte nem tulajdonított neki nagy jelentőséget, de miután hazatért Londonba, újabb jelet tapasztalt: a mellbimbója befelé fordult. Ekkor már tudta, hogy valami nincs rendben, és orvoshoz fordult.

Rövid vizsgálatok után kiderült a sokkoló igazság: előrehaladott, negyedik stádiumú mellrákja van, amely már a gerincére, bordáira és medencéjére is átterjedt.

December 23-án, karácsony előtt pár nappal mondták meg. Csak ültem ott, és nem éreztem semmit. Teljesen lebénított a hír

– mesélte Mat.

A férfi eleinte erős, „agresszív” kemoterápiát kapott, ám az nem hozott javulást: újabb áttétek jelentek meg.

Minden kezelés után rosszabb lett az állapotom. A testem szenvedett, de a rák nem tágított. Már azon gondolkodtam, van-e ennek így értelme

– vallotta be.

Végül egy új, célzott gyógyszeres terápiát kapott, amely – saját bevallása szerint – szó szerint visszahozta az életbe. Az új kezelés hatására a daganatok 30–40%-kal zsugorodtak, a gerincén pedig már nem mutattak ki áttétet. Bár továbbra is háromhetente kemoterápiát kap, orvosai szerint „nincs kimutatható rák a szervezetében”.

Mat most élettársával, Rachellel közösen éli meg minden pillanatát: közös „bakancslistát” írtak, bejárták Európa neves éttermeit, és februárban összeházasodnak.

Ha az ember megtudja, hogy halálos beteg, teljesen más szemmel néz az életre. Én most minden apróságot értékelek

– mondta meghatottan.

A férfi mindeközben a Men’s VMU nevű támogatói csoport tagja lett, ahol férfi mellrákos betegek segítenek egymásnak.

Sokan még mindig azt hiszik, a mellrák csak nőket érint. Pedig mi is veszélyben vagyunk. Ha bármit furcsát észlelsz, menj orvoshoz – ez életeket menthet!

Mat példája most az egész Egyesült Királyságban inspirál másokat, írja a Mirror. Orvosa, dr. Ross McLean így nyilatkozott a férfi esetéről és kampányáról: