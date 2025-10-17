Nem is hallott róla: alattomos rák támadta meg az ápolónőt

Az amerikai Tammy McDevitt 63 éves ápolónőként másokat gyógyított – egészen addig, amíg egy napon kiderült, hogy ő maga is egy alattomos rák ellen küzd. A clevelandi klinika munkatársa soha nem hallott még a lobuláris emlőrákról, egészen addig, míg nem állították fel nála az aggasztó diagnózist.

Alattomos rák ellen küzdött a nő (Fotó: freepik.com – Kéépünk illusztráció)

Alattomos rák támadta meg a nő mellét

Azt hittem, a mellrák az mellrák – nem tudtam, hogy ennyiféle létezik

– mesélte Tammy, aki azóta a tudatosság egyik élő példájává vált.

Az orvosai elmagyarázták neki, hogy az emlőrákok 70%-a „ductalis” típusú, vagyis a tejcsatornákban alakul ki. A Tammyt megtámadó lobuláris daganat viszont a tejet termelő lebenyekben fejlődik, és pókhálószerű szálakkal terjed, ezért az egyik legnehezebben felismerhető formának számít.

Ezért hívják ravasz ráknak. Sokáig nem látszik, és nem lehet kitapintani csomót.

– mondja Tammy. Szerencsére a nő esetében a daganat korán, az 1-es és 2-es stádium határán derült ki – éppen egy rutin mammográfia során. Pedig előző évben már azon gondolkodott, hogy abbahagyja a szűréseket.

A technikus rám nézett, és azt mondta: »Ne hagyd abba!« A mammográfia életeket ment. Így mentette meg az én életemet is.

A vizsgálatok után az orvosa közölte a nővel a szörnyű hírt: rosszindulatú daganata van. Tammyt a munkahelyén érte a hívás, könnyek között hallgatta végig a diagnózist. 2024. október 31-én részleges masztektómián esett át, majd napi sugárkezelést kapott, és bár kemoterápiára nem volt szüksége, 10 éven át ösztrogéngátló gyógyszert kell szednie, mivel a hormon elősegítené a rák kiújulását.

Nehéz. Fájdalmas. De élek – és mindennap hálát adok érte.

Tammy családjában több nő is küzdött már daganattal: három unokatestvére és édesanyja is mellrákos volt, nagynénje pedig petefészekrákban halt meg 46 évesen.

Amikor Tammy megtudta, hogy ez a típus gyakran „szétterjed a szervezetben, mint egy háló”, leesett az álla – pontosan ez történt a nagynénjével is. A kezelések után most új életet él: sokat sétál, az unokáival játszik, és minden napért hálás. Azt mondja, a diagnózisa megtanította arra, hogy a legnagyobb ajándék az idő és a szeretet – írja a People.

Mindannyian kaptunk egy lejárati dátumot – de ez a betegség nem veheti el az életem, amíg én magam élek. Ha az én történetem csak egyetlen életet ment meg, már megérte. Ez a legszebb ápolói munka, amit valaha végezhetek

– vallja Tammy, aki ma már a betegeinek is máshogy beszél a gyógyulásról. Bár neurológiai osztályon dolgozik, tudja, hogy a diagnózis nem a vég, hanem egy új kezdet lehet.

Nem te döntöd el, milyen lapokat kapsz az élettől – csak azt, hogyan játszod meg őket

– szól az életfilozófiája.