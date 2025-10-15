RETRO RÁDIÓ

„Ezt a tragédiát könnyen megelőzhettük volna” – figyelmeztet egy özvegy

Korai stádiumban teljesen tünetmentes lehet a halálos betegség. A prosztatarák árulkodó jeleire hívta fel a figyelmet egy gyászoló asszony.

Szerző: Metropol
2025.10.15.
Carole Silver férje, Mark, 2010-ben vért vett észre a vécézés után, bár egészséges életet élt. Eleinte aranyeres problémára gyanakodtak, a háziorvos is ezt diagnosztizálta, PSA-vizsgálatot végzett, és aranyérkenőcsöt írt fel. A teszt eredménye riasztó volt: Mark PSA-szintje 27 volt, ami az életkorának megfelelő három-négy helyett nagyon magas. Biopszia és MRI után kiderült, hogy tünetmentes prosztatarákja van, amely már nem korlátozódott a prosztatára.

A prosztatarák árulkodó jeleire hívta fel a figyelmet Carole
A prosztatarák árulkodó jeleire hívta fel a figyelmet Carole – Fotó: Képünk illusztráció: Shutterstock /  Shutterstock

Mark gyógyszert kapott a tesztoszteron csökkentésére, ami átmenetileg mérsékelte a PSA-szintet, és 12 hét sugárkezelést is kapott – írja az Unilad. – 2012-re azonban a PSA ismét emelkedett, magánszkennelés és műtét után a rák krónikus diagnózisa beigazolódott. 2019-re a betegség átterjedt a csontjaira, a csípőjére és a szemgödreiben, és a férfi elhunyt a házassági évfordulójuk előtti héten.

Carole hangsúlyozta, hogy bár fiaik részt vehetnek vérvizsgálaton, sajnálja, hogy nem létezett országos szűrőprogram, amely korábban felfedezhette volna a rákot. A Cancer Research UK szerint az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban nincs országos prosztatarákszűrés, mert nincs megbízható korai teszt. 

Korai stádiumban a prosztatarák gyakran tünetmentes; később jelei lehetnek

  • vizeleti változások, 
  • vér a vizeletben, 
  • erekciós zavar, 
  • fogyás 
  • csontfájdalom. 

A korai stádiumban felfedezett prosztatarákok 80–85%-a helyi vagy regionális, sok férfi öt év után betegségmentes, míg távoli stádiumban az ötéves túlélési arány 28%.

 

Top hírek

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

