„A menyasszonyom segített legyőzni a rákot - majd ő is halálos diagnózist kapott”

2015 szeptemberében Brett Harman már hónapok óta kimerültséget érzett, hátfajdalom gyötörte, és a legkisebb sérülésekből is fertőzés alakult ki nála. Végül vérvizsgálatra ment, ahol kiderült: akut limfoblasztos leukémiája van, ami egy agresszív vérrák.

Mennyasszonya segített neki legyőzni a rákot / Illusztráció: Freepik

Mennyasszonya segítette legyőzni a rákot, majd ő is megkapta a halálos diagnózist

Brett hónapokon át egy elkülönített kórteremben feküdt, azonban minden pillanatban ott volt vele párja, Hannah, aki ápolónak készült.

Segített enni, amikor túl gyenge voltam ahhoz, hogy kanalat tartsak a kezemben, feldobott, amikor úgy éreztem, a falak összecsukódnak körülöttem, és emlékeztetett, hogy van jövő, amiért érdemes harcolni. 2016 elejére a doktorok közölték, hogy remisszióban vagyok. Még két év fenntartó kemoterápia várt rám, de újra lett reményem

- emlékezett vissza Brett.

A férfi élete lassan újra egyenesbe került. Szerelmével eljegyezték egymást, babát kezdtek tervezni, és végül sikerrel jártak. Évek óta először tűnt igazán fényesnek a jövőjük. Azonban 2021 nyarán a világuk ismét darabokra hullott. Hannah észrevett egy csomót a lábán, ami rendkívül gyorsan nőtt, és a vizsgálatok megerősítették, hogy BCOR szarkómáról van szó, egy ritka és kegyetlen rákról. Hannah ekkor négy hónapos terhes volt. Az orvosok gyorsan cselekedtek, Hannah a terhesség alatt kemoterápiát kapott, de novemberre a baba nem fejlődött rendesen. Korán indították a szülést, és 2021. december 10-én megszületett lányunk, Summer.

2022 végére Hannah remisszióba került, úgy hitték, legyőzték a rákot, tervezték az esküvőt, és Summer is szépen fejlődött. Aztán 2024 nyarán ismét minden összeomlott. Hannah rákja visszatért, és ezúttal gyógyíthatatlan volt - írja a Metro.

Egy este, még a lélegeztetőgépre helyezés előtt rám nézett, és azt mondta: Vigyázz Summerre helyettem. Ez volt az utolsó, amit valaha mondott nekem

- emlékezett vissza Brett.

2024. október 31-én Hannah elhunyt, és Brett egyedül maradt Summerrel.

Éjszakánként, miután Summert ágyba tettem, a konyha padlóján ülve sírtam, teljesen elveszettnek érezve magam. Közben Summerrel elválaszthatatlanok lettünk. Ő a világom, az oka annak, hogy minden reggel felkelek. Gyakran beszélünk az anyukájáról. Az élet soha nem lesz ugyanaz. Minden nap fájdalmat érzek Hannah miatt, és tudom, hogy ez mindig így lesz. De megígértem neki, hogy vigyázni fogok Summerre, és pontosan ezt fogom tenni.

-mondta Brett.