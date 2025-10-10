Halálközeli élményben volt része egy nőnek: nem fogod elhinni, mi történt ezt követően!

2006-ban Anita Moorjani az Egyesült Államokból már négy éve szenvedett végstádiumú limfómában. A nő úgy írta le ezeket az éveket, mint amiket átitatott a betegség okozta félelem, az élete pedig kilátástalannak tűnt.

Csodálatos gyógyulás egy halálközeli élmény után

Egy napon a nő állapota hirtelen rohamosan romlani kezdett, és kritikus állapotban szállították kórházba. Amikor a férje beért az intenzív osztályra, az orvosok azt közölték vele, hogy Anita életének utolsó szakaszába ért, és már csak órái maradtak hátra. A nő légzése lelassult, eszméletlen volt, a szervei pedig egymás után kezdtek leállni. Az orvosok mesterséges kómába helyezték, azt azonban akkor még senki sem tudta, hogy Anitának mindeközben halálközeli élményben volt része.

Hirtelen azt éreztem, hogy már nem fáj semmi. A félelem is eltűnt

- idézte fel Anita.

A nő, elmondása szerint, kómában fekve is teljesen tudatában volt mindannak, ami körülötte zajlik. Hallotta és érzékelte a környezetét, mi több, elevenebbnek érezte magát, mint valaha. Kétségbeesetten próbálta valahogy tudatni a férjével, hogy jól van, és valamiért biztos volt abban, hogy nem szabad hinniük az orvosoknak: érezte, meg fog gyógyulni.

Woman who ‘died’ says she ‘had to share’ what she saw in the afterlife https://t.co/kGpEXPXbIH — Metro (@MetroUK) October 8, 2025

Anita mindeközben fokozatosan egyre szabadabbnak érezte magát: feltétel nélküli, hatalmas szeretetet tapasztalt, egy olyan érzést, amelyet szavakkal le sem lehet írni, csak átérezni, mialatt átlépett egy másik birodalomba.

Az útja során Anita találkozott az elhunyt édesapjával és a legjobb barátjával, aki ugyanabban az évben halt meg: nem úgy látta és beszélt velük, ahogy azt itt a Földön tennénk, inkább egyfajta kölcsönös megértés állt fenn közöttük; a nő tudta, hogy a szerettei ott vannak mellette, és gondolatban kommunikálhat velük, ők pedig válaszolnak neki. Anita mellettük más „lények” jelenlétét is érzékelte: azt nem tudta kideríteni, pontosan kik voltak, de semmilyen fenyegetést nem érzett, sőt, tudta, hogy szeretetteljes, pozitív energiák veszik körül. Anita ekkor arra is ráébredt, hogy az édesapja, a barátja és azok a lények, akikkel együtt volt, nem csupán az adott pillanat részei: ébrenlétében is mindig mellette voltak, és igazán sohasem hagyták el.