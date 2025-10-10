Halálközeli élményben volt része egy nőnek: nem fogod elhinni, mi történt ezt követően!

A nő halálos beteg volt, amikor sor került a túlvilági élményre. A tapasztalatait azóta is igyekszik megosztani másokkal.
2006-ban Anita Moorjani az Egyesült Államokból már négy éve szenvedett végstádiumú limfómában. A nő úgy írta le ezeket az éveket, mint amiket átitatott a betegség okozta félelem, az élete pedig kilátástalannak tűnt.
Egy napon a nő állapota hirtelen rohamosan romlani kezdett, és kritikus állapotban szállították kórházba. Amikor a férje beért az intenzív osztályra, az orvosok azt közölték vele, hogy Anita életének utolsó szakaszába ért, és már csak órái maradtak hátra. A nő légzése lelassult, eszméletlen volt, a szervei pedig egymás után kezdtek leállni. Az orvosok mesterséges kómába helyezték, azt azonban akkor még senki sem tudta, hogy Anitának mindeközben halálközeli élményben volt része.
Hirtelen azt éreztem, hogy már nem fáj semmi. A félelem is eltűnt
- idézte fel Anita.
A nő, elmondása szerint, kómában fekve is teljesen tudatában volt mindannak, ami körülötte zajlik. Hallotta és érzékelte a környezetét, mi több, elevenebbnek érezte magát, mint valaha. Kétségbeesetten próbálta valahogy tudatni a férjével, hogy jól van, és valamiért biztos volt abban, hogy nem szabad hinniük az orvosoknak: érezte, meg fog gyógyulni.
Anita mindeközben fokozatosan egyre szabadabbnak érezte magát: feltétel nélküli, hatalmas szeretetet tapasztalt, egy olyan érzést, amelyet szavakkal le sem lehet írni, csak átérezni, mialatt átlépett egy másik birodalomba.
Az útja során Anita találkozott az elhunyt édesapjával és a legjobb barátjával, aki ugyanabban az évben halt meg: nem úgy látta és beszélt velük, ahogy azt itt a Földön tennénk, inkább egyfajta kölcsönös megértés állt fenn közöttük; a nő tudta, hogy a szerettei ott vannak mellette, és gondolatban kommunikálhat velük, ők pedig válaszolnak neki. Anita mellettük más „lények” jelenlétét is érzékelte: azt nem tudta kideríteni, pontosan kik voltak, de semmilyen fenyegetést nem érzett, sőt, tudta, hogy szeretetteljes, pozitív energiák veszik körül. Anita ekkor arra is ráébredt, hogy az édesapja, a barátja és azok a lények, akikkel együtt volt, nem csupán az adott pillanat részei: ébrenlétében is mindig mellette voltak, és igazán sohasem hagyták el.
Anita, miután megtapasztalta a túlvilágot, úgy döntött, visszatér az életbe. Állítása szerint biztos volt abban, hogy amint felébred a kómából, a rákja magától meg fog gyógyulni - csodával határos módon pedig a daganatai, amelyek addig golflabda méretűek voltak, valóban zsugorodni kezdtek, amint magához tért. Elmondása szerint öt-hét napon belül a daganatok mérete mintegy 70 százalékkal csökkent, az orvosok pedig meghökkenve álltak a hihetetlen gyógyulás előtt.
Anita története azóta is világszerte emberek millióit inspirálja, és ő maga is úgy érzi, hogy a túlvilágon kapott élményt kötelessége megosztania másokkal, így, hogy kapott egy második esélyt az életre. A nő a mai napig rendszeresen szerepel podcastekben, a tapasztalatairól pedig könyvet is írt - számolt be róla a Metro.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.