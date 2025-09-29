"Pörgött a testem, mint egy tornádó" – Halottnak nyilvánították, Jézus küldte vissza a Földre a férfit

Chase Skylar DeMayo-t több percre is halottnak nyilvánították, amikor elmondása szerint teste tornádószerűen kezdett el pörögni, majd Jézus visszaküldte lelkét a Földre.

A 38 éves férfi az amerikai légierőnél dolgozott, amikor hirtelen eszméletét vesztette. Felettese találta meg, majd azonnal kórházba szállították, ahol röntgen és vérvizsgálatokat is végeztek.

Bár minden eredmény normálisnak tűnt, Chase hirtelen homályosan látni kezdett, majd elkezdett lebegni. Innen tudta, hogy elhagyta a testét, mivel lefelé tekintve saját magát látta.

Halottnak nyilvánították, Jézus fogadta őt

Az utolsó dolog, amit hallottam, valamilyen riasztónak a hangja volt. Ezután egy nyugtató hang szólt hozzám. Azt mondta, hogy minden rendben lesz, és ne féljek. Csak békét éreztem.

Ezután, állítása szerint, testét látta, ahogy tornádóként forog, fény vette körül, angyalok, éneklés és zene. Egy színes kertben találta magát, ahol minden élénkebb és vibrálóbb volt, mint a Földön. Ott meglátta Jézust is, de nem a megszokott, festményekről ismert alakban. Göndör, barna haja volt, zöld szeme és meleg mosolya.

Chase szerint Jézus egy gyermekkel játszott, aki az ő fiatalabb, boldogabb énjének tűnt. Azt mondta neki, menjen vissza, és terjessze a szeretetet, boldogságot és nevetést, valamint emlékeztesse az embereket földi feladataikra.

Chase akkoriban mindössze 19 éves volt. Később kiderült, hogy az infúziós csövébe véletlenül levegő került, ami légembóliát, majd szívleállást okozott, ennek következtében esett össze. Amikor magához tért, az életben tartó gépekről lekapcsolták, és a szíve úgy működött, mintha mi sem történt volna.

Gyorsan kiengedtek, a vizsgálatok semmilyen károsodást nem mutattak ki. De mindenre emlékszem. Teljesen tudatában voltam a történteknek.

Chase azóta nem fél a haláltól. Állítása szerint képes érzékelni mások érzelmeit, tenyerében bizsergést érez, amikor Istennel vagy Jézussal beszél. Ráadásul azt állítja, hogy pusztán a kezeivel képes gyógyítani.

Végül egészségügyi okok miatt leszerelt, és holisztikus tanácsadásból doktorált. Célja, hogy segítsen másoknak felfedezni életük valódi célját - írja a Mirror.