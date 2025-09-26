Jézussal találkozott a halott férfi, majd egy küldetéssel tért vissza az élők közé

Egy férfi, akinek a szíve több percre leállt, majd halottnak nyilvánították, azt állítja, hogy a teste fölött lebegett, és találkozott Jézussal, aki visszaküldte őt a Földre.

Az a rövid idő, amit halottként töltött a férfi, új célt adott neki (Képünk illusztráció) Fotó: Anton Watman / Shutterstock

Percekig halott volt férfi, de amit a túloldalon látott, örökké vele maradt

Chase Skylar DeMayo fáradhatatlanul edzett, hogy helyet kapjon a légierőnél, amikor összeesett, és eszméletlen állapotban találták rá.

A 38 éves férfit kórházba szállították, ahol röntgenfelvételeket és vérvizsgálatokat végeztek rajta. Bár úgy tűnt, hogy minden rendben van, látása váratlanul elhomályosodott, majd már csak arra emlékezett, hogy a levegőben lebeg, miközben egy ismerős hang beszél hozzá.

Az utolsó dolog, amit hallottam, a riasztók hangja volt. Egy megnyugtató hang azt mondta, hogy minden rendben lesz, és egyáltalán nem éreztem félelmet, csak békét. A testemet a magasból figyeltem, miközben tornádóként pörögve emelkedtem felfelé, fények, angyalok, nevetés és csengőkhöz hasonló zene vett körül. Végül egy kertben kötöttem ki, ahol a színek sokkal élénkebbek voltak, mint bármi, ami a Földön létezik. Ott megláttam Jézust. Nem a megszokott ábrázolásban, hanem göndör barna hajjal, zöld szemmel és meleg mosollyal

– mesélte Chase.

Egy gyermekkel játszott, aki a fiatalabb, boldogabb énem volt. Szavak nélkül kapcsolódtunk. Azt mondta, menjek vissza, és terjesszek szeretetet, nevetést, fényt és örömöt. Emlékeztetett valódi földi célomra, amely túlmutat a mindennapi küzdelmeken. Bármi is volt a múltam, volt bennem fény, amit kergetnem és megosztanom kellett.

Chase, aki akkor mindössze 19 éves volt, egyedül volt, amikor először elvesztette az eszméletét. Már aznap reggel is rosszul érezte magát, és hamarosan világossá vált, hogy miért. Légembólia került az infúziójába a kórházban, ami szívleállást okozott. Ezt követően néhány percre klinikai halottá nyilvánították.

Amikor magához tért, már nem volt a gépekhez csatlakoztatva, amelyek életben tartották, de szíve csodával határos módon úgy működött, mintha semmi sem történt volna.

Gyorsan hazaengedtek, a vizsgálatok nem mutattak ki semmilyen károsodást. Mindenre emlékszem. Teljesen tudatos voltam, és a kezdeti fájdalom nyugalommá változott. Volt benne meglepetés, de nem volt félelem a halál miatt... Először nem akartam elhagyni a kertet, de megértettem, hogy a küldetésem még nem ért véget.

Chase azt állítja, most már képes érzékelni más emberek érzelmeit, és a tenyere bizsereg, amikor Istennel vagy Jézussal beszél. Elmondása szerint pusztán a kezével képes gyógyítani.