„Akkor értettem meg, hogy a feleségem és a kisfiam meghaltak”. Halálközeli élménye változtatta meg a férfi életét

Egy férfi, aki közel három évtizeddel ezelőtt súlyos autóbalesetet szenvedett, most részletesen mesélte el, mit élt át a halál küszöbén. A tragédia 1997-ben történt: Jeffery Olsen a feleségével és két fiával – az egyéves Griffinnel és a hétéves Spencerrel – utazott, amikor a volánnál elszunyókált, elvesztette uralmát a jármű felett, és súlyos karambolt okozott. A balesetben felesége és legkisebb gyermeke életét vesztette. Olsen és idősebb fia, Spencer túlélte, de a férfi súlyosan megsérült – bal lábát amputálni kellett, testén és karján is életveszélyes sérülések keletkeztek.

Olsen elmondása szerint közvetlenül az ütközés után eszméleténél volt, hallotta, ahogy fia a hátsó ülésen kétségbeesetten sír. Mozdulni azonban nem tudott. „Az adrenalintól még valamennyire ébren voltam, de nem fogtam fel a sérüléseim súlyosságát. A tüdőm összeomlott, a lábaim szétroncsolódtak, a karom szinte teljesen leszakadt. Csak az járt a fejemben, hogy el kell érnem a fiamhoz” – emlékezett vissza. Ekkor tudatosult benne, hogy senki más nem sír – írja a Daily Mail.

A haláluk után különös élményt tapasztalt

A férfi szerint felesége határozottan közölte vele, hogy nem maradhat vele: „Ha vele tartottam volna, Spencer árván marad. Neki el kellett mennie, de én választhattam, hogy visszatérek. És én visszatértem.” A mentők ki tudták szabadítani Olsent és fiát a roncsból. A férfi a kórházban tért magához, ahol több mint fél évet töltött, ebből hosszú időt az intenzív osztályon. Összesen 18 műtéten esett át, mire megkezdhette a lassú felépülést. Olsen azt is elmondta, hogy a kórházban mindenkinél azt érezte, mintha ismerné:

Miközben Olsen története sokak számára felemelő tanúságtétel, az orvosok továbbra is vizsgálják, mi történik a halálközeli élmények során. Egyes kutatások szerint a szívmegállás után akár egy órával is észlelhető agyi aktivitás, más tanulmányok viszont azt mutatják, hogy az ilyen élmények hosszú távon nem változtatják meg az érintettek személyiségét vagy életminőségét. Egy 2023-ban megjelent tanulmány például 19, klinikailag halottnak nyilvánított beteget vizsgált, akik közül senkinél sem figyeltek meg maradandó változásokat a halálközeli élmények után. A szakértők szerint azonban további kutatások szükségesek ahhoz, hogy megértsük, milyen testi, érzelmi és pszichológiai hatásokkal járnak ezek a tapasztalatok.