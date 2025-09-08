Ezen a héten igazolt volna külföldre: 16 éves focista halt meg a vasárnapi autóbalesetben

Egy ígéretes fiatal labdarúgó halt meg autóbalesetben a hétvégén. A 16 éves játékos közvetlenül azelőtt vesztette életét, hogy teljesült volna az álma és az Észak-amerikai első osztályú labdarúgó-bajnokságba igazolt volna.

Egy ígéretes fiatal labdarúgó halt meg autóbalesetben a hétvégén (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

A mindössze 16 éves Eder Smic Valencia éppen szülőhazájában, Kolumbiában nyaralt, amikor a tragédia történt. Vasárnap reggel Guachenében – ami az ország harmadik legnagyobb városa, Cali közelében található – egy tartálykocsi több járművel is ütközött az egyik úton. Valencia egy szürke autóban ült, amikor a halálos baleset történt. A focista halálhírét klubja, az Academia Alemana Popayan erősítette meg.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy játékosunk, Eder Smic Valencia elhunyt egy kolumbiai nyaralás közben történt autóbalesetben. Támogatjuk a családját, és tisztelegni fogunk az emléke előtt. Örökké a szívünkben él majd

– idézi a klub közleményét a The Sun.

A hírek szerint Valencia ezen a héten repült volna az Egyesült Államokba, hogy aláírja szerződését a New York Red Bulls csapatával. A klub képviselőit ugyanis lenyűgözte a tehetséges focista teljesítménye a februári U16-os Bulls Kupán. Úgy tudni, a játékos a 2026-os dél-amerikai U17-es bajnokságon is képviselte volna hazáját Kolumbia utánpótlás-válogatottjában.