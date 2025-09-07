„Nem vagyok őrült” – hihetetlen, mit tett autóbalesete után a fiatal nő

A 20 éves nő, Realeboga Mokoena Pretoriából (Dél-Afrika) három élethű babáról gondoskodik, és mindennapjait TikTok-vlogokban osztja meg. A szobájában tápszeres üvegek, babaápolási szerek és apró ruhácskák sorakoznak – ám a „gyerekek” üveges szemű, mozdulatlan játékbabák.

A fiatal nő újszülött játékbabái számára havonta vásárol új ruhákat / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A fiatal nő imádja a babáit öltöztetni

Első babáját, Rivent 12 ezer forintnak megfelelő összegért vette egy játékboltban, majd további 10 ezer forintért alakíttatta át. Később Ruelt 56 ezer forintnak, Rarityt pedig 45 ezer forintnak megfelelő összegért szerezte be. Minden új baba érkezését „szülési vlogban” örökíti meg, a kórházi csomagolástól az első öltöztetésig.

Sokan csodálják bátorságát, mások boszorkánysággal vagy elmebajjal vádolják. Realeboga azonban úgy érzi, a babák segítenek megbirkózni a depresszióval és a szorongással, amelyek egy 12 évvel ezelőtti autóbaleset után alakultak ki nála. Heti terápiára jár, és elmondása szerint a babákról való gondoskodás érzelmi biztonságot nyújt számára.

Mindennapi életében úgy bánik velük, mint más szülők a gyermekeikkel: viszi őket egyetemre, fagyizni, vásárolni. A legtöbbször megértéssel találkozik, hiszen a babák rendkívül élethűek. Realeboga havonta kb. 9 ezer forintnak megfelelő összeget költ ruhákra és kiegészítőkre, és mások is gyakran ajándékoznak neki babaruhákat. Ha nem a babáival foglalkozik, fest, horgol, vagy színházi projektekben vesz részt. Színésznő szeretne lenni, de nagy álma, hogy alapítványt indítson: pelenkákat gyűjtene, és babákat adományozna azoknak a gyerekeknek, akiknek máskülönben nem telne rá, írja a Daily Star.

Realeboga Mokoena TikTok-videója az alábbiakban megtekinthető!