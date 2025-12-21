Biciklijéről repült fejjel a földbe, bukósisak mentette meg a lebénult apuka életét

Egy lebénult apuka szenvedett olyan súlyos biciklibalesetet, hogy ma már segítségre szorul még étkezés közben is.

Bicikli baleset miatt kényszerült kerekesszékbe a lebénult apuka - Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Az 58 éves Aeneas Wilder éppen a Queens Drive-on biciklizett májusban, amikor egy gyalogossal került balesetbe. A kétgyermekes apuka, aki művészként dolgozik, a baleset során lerepült a biciklijéről, és fejjel a betonra esett. Bár a sisakja megmentette az életét, Aeneas így is súlyos gerincsérülést szenvedett.

A bénulás után jelenleg kerekesszékben éli az életét, amelyet állával irányít. Aeneas most mindenhez segítségre szorul: higiénia, öltözködés, etetés. Még az ágyából sem tud egyedül kikelni. Mindezek ellenére otthonról dolgozik, és reménnyel teli életet él.

Felesége, Naoko Obara, valamint 17 éves lánya, Moira és 13 éves fia, Roy Prestonfieldben élnek. Az apuka speciális kezelésekre jár, ahol lassan, de biztosan dolgozik orvosaival azon, hogy visszanyerje mozgását.

Reménnyel él a lebénult apuka

Naponta jár fizikoterápiára, és bár van esély arra, hogy nem fog rajta segíteni, az apuka mégis elszántsággal végzi végig a gyakorlatokat.

Aeneast a balesete után egy glasgow-i gerincspecialistához szállították, aki elmondta, hogy az első 18 hónap kritikus az ilyen sérüléseknél. Emiatt a lasswade-i Drummond Grange Idősek Otthonába került. Az intézmény mozgáskorlátozott fiatal felnőtteknek nyújt támogatást, akiknek számos alapbetegségük van, például a gerinc vagy agysérülés.

Az apuka így emlékszik vissza a baleset napjára:

Az úton kell tartanod a szemed, ébernek kell lenned. Ez a nő visszafordult a szembejövő forgalomba, és nagyon hirtelen kilépett az útra. Ha egy másodperccel korábban lépett volna ki, lett volna időm fékezni, és ha egy másodperccel később tette volna, megelőztem volna. Átestem a kormányon, és a fejemre estem.

Aeneas C2–C6 közötti gerincsérülést szenvedett, azóta lebénult. Az orvosok elmondták neki, hogy a gerincvelője csak zúzódást szenvedett, ezért a mozgása lassan és biztosan visszatérhet.

Orvosai elmagyarázták Aeneasnak, hogy a gerinc elszakadhat, összetörhet vagy zúzódást szenvedhet. Mivel az ő esetében zúzódásról van szó, a felépülés sokáig tarthat, de van esély arra, hogy visszatérjen a régi kerékvágásba - írja a z Edinburghlive.