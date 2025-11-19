Profi hómotoros sportolóként Idahóból az Egyesült Államok nyugati részén és Kanadában utazott, extrém filmeket forgatva. Matt Potratz, aki ma 44 éves, egy idahói lavina alá került, amely lesodorta a hegyről és egy fának csapta. Az ütközés olyan erős volt, hogy letépte a sisakját, és a légútját megtöltötte a hó.

Öt órán át volt a lavina fogságában Fotó: Forrás: Pexels

Lavina sodorta le a hegyről - öt órán át volt a hó fogságában

Matt nem emlékszik a lavinára, de barátai utólag pótolták a részleteket.

Látták a fény narancssárga sisakomat kiállni a hóból. Odarohantak, kiásták a havat körülötte, és azt hitték, gyorsan megtaláltak. És egy üres sisakot emeltek ki

- mondta Matt.

A csoport lavina-lokátor jeleket használt, hogy megtalálják.

Megtalálták az ujjaimat kilógni a hóból. A fülem, orrom és szám teljesen betömve volt. A légutam elzáródott. Egy ujjukkal kiszedték a havat a számból, hogy szabad legyen a légutam

- nyilatkozta Matt.

A mentés öt órán át tartott. Az időjárás megakadályozta a helikopter leszállását, így a földi csapat szánnal szállította el. A sérülések katasztrofálisak voltak: törött nyak, összezúzott combcsont, három törött borda, összeesett tüdő, törött arccsontok, súlyos agysérülés, mindkét oldalon vérömlenyekkel.

Matt 88 napot töltött a kórházban, az első felét kómában. A kómából felébredve újra kellett tanulnia olvasni és beszélni általános iskolai kártyák és számok segítségével, és újra meg kellett tanulnia járni. A fizikai felépülés lassú volt, de az érzelmi helyreállás még nehezebb.

Tudtam, hogy sportos és erős voltam, de amikor rájöttem, hogy az agyamban és a testemben már nem az a személy vagyok, nagyon frusztráló volt. A fizikai fájdalom pedig extrém volt

- emlékezett vissza.

Egy évvel később Chicago-i sebészek úttörő műtétet végeztek, hogy jelentősen csökkentsék az idegfájdalmat. Felnyitották a gerincét, és egy forró, elektromos tűvel létrehoztak elváltozásokat az idegeken, hogy megszakítsák a jelet. A beavatkozás teljesen megváltoztatta Matt életét. Tizenhat évvel később, azonban Matt bal karja teljesen lebénult.