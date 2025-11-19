„Öt órán át voltam élve eltemetve - mégis túléltem”
2009 márciusában történt az eset, és Matt akkor 27 évesen azt az életet élte, amit sokan „álomnak” neveztek volna.
Profi hómotoros sportolóként Idahóból az Egyesült Államok nyugati részén és Kanadában utazott, extrém filmeket forgatva. Matt Potratz, aki ma 44 éves, egy idahói lavina alá került, amely lesodorta a hegyről és egy fának csapta. Az ütközés olyan erős volt, hogy letépte a sisakját, és a légútját megtöltötte a hó.
Lavina sodorta le a hegyről - öt órán át volt a hó fogságában
Matt nem emlékszik a lavinára, de barátai utólag pótolták a részleteket.
Látták a fény narancssárga sisakomat kiállni a hóból. Odarohantak, kiásták a havat körülötte, és azt hitték, gyorsan megtaláltak. És egy üres sisakot emeltek ki
- mondta Matt.
A csoport lavina-lokátor jeleket használt, hogy megtalálják.
Megtalálták az ujjaimat kilógni a hóból. A fülem, orrom és szám teljesen betömve volt. A légutam elzáródott. Egy ujjukkal kiszedték a havat a számból, hogy szabad legyen a légutam
- nyilatkozta Matt.
A mentés öt órán át tartott. Az időjárás megakadályozta a helikopter leszállását, így a földi csapat szánnal szállította el. A sérülések katasztrofálisak voltak: törött nyak, összezúzott combcsont, három törött borda, összeesett tüdő, törött arccsontok, súlyos agysérülés, mindkét oldalon vérömlenyekkel.
Matt 88 napot töltött a kórházban, az első felét kómában. A kómából felébredve újra kellett tanulnia olvasni és beszélni általános iskolai kártyák és számok segítségével, és újra meg kellett tanulnia járni. A fizikai felépülés lassú volt, de az érzelmi helyreállás még nehezebb.
Tudtam, hogy sportos és erős voltam, de amikor rájöttem, hogy az agyamban és a testemben már nem az a személy vagyok, nagyon frusztráló volt. A fizikai fájdalom pedig extrém volt
- emlékezett vissza.
Egy évvel később Chicago-i sebészek úttörő műtétet végeztek, hogy jelentősen csökkentsék az idegfájdalmat. Felnyitották a gerincét, és egy forró, elektromos tűvel létrehoztak elváltozásokat az idegeken, hogy megszakítsák a jelet. A beavatkozás teljesen megváltoztatta Matt életét. Tizenhat évvel később, azonban Matt bal karja teljesen lebénult.
Ma 44 évesen motivációs előadó, író, podcast-készítő, valamint egy életbiztosítási és nyugdíjmegoldásokat kínáló vállalkozás vezetője.
Azt mondták, nem fogok járni. Járok. Azt mondták, nem fogok normálisan beszélni. Most beszélek, hogy megéljek belőle. Azt mondták, nehéz lesz a gondolkodás feldolgozása, és könyvet írtam segítség nélkül
- mondta Matt.
Hite és családja központi szerepet játszott a felépülésében. Édesanyja, Carol 65 napig volt mellette a kórházban, feladva munkáját, hogy mellette legyen, apja pedig végig kiállt érte - írja a Mirror.
A jellemem, az empátiám, az emberek iránti szeretetem, ezek korábban nem léteztek. Korábban tisztességes srác voltam, de nem ez az ember
- zárta sorait Matt.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre