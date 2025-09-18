„A legrosszabb ellenségemnek sem kívánnám” - halálközeli élményről vallott a pap

Amikor valaki halálközeli élményt él át a tapasztalások alapján az általában pozitív. A kutatók szerint az emberek békét éreznek, és új életszemlélettel térnek vissza, teljesen megváltozva. A más néven NDE során az történik, hogy a személyt rövid ideig klinikai halottnak tekintik, mielőtt visszahoznák az életbe, és gyakran képes felidézni azt, amit látott, például testen kívüli élményt, spirituális lényekkel való találkozást vagy a szeretteivel való találkozást. Egy pap, azonban azt állítja, hogy másokkal ellentétben ő a pokolra került, amit valljuk be, nehéz elképzelni pozitív élményként.

Pokolra került a pap, elárulja mit tapasztalt ott Fotó: freepik.com / Illusztráció

Pokolra került a pap

A Michiganben élő Gerald Johnson elárulta, hogy 2016-ban szívrohamot kapott, majd egy olyan helyre került, amiről nem is gondolta, hogy valaha is látja. Ez a hely a pokol volt. A pap a Tiktokon osztotta meg élményét.

A legrosszabb ellenségemnek sem kívánnám. Nem érdekel, mit tett velem. Senki sem érdemli ezt

- idézi a Metro.

A közösségi médiában közzétett videóban azt állítja, hogy az eset 2016 februárjában történt vele. Szívrohamot kapott, majd a lelke elhagyta a fizikai testét. Majd ahelyett, hogy pap létére lelke a mennybe szállt volna, irányt váltott és a pokol felé indult. A lelkész szerint az a hely volt az, ahol a bibliai pokol található.

Amit láttam, szó szerint leírhatatlan volt, és minden alkalommal elérzékenyülök, amikor beszélek róla. De az egyik dolog, ami lenyűgözött, az az volt, hogy egy férfi állt négykézláb, mint egy kutya, és a feje tetejétől a talpáig megégett, a szemei ​​pedig kidülledtek

- mesél bizarr élményéről.

Azzal folytatta, hogy a fura lény olyan volt, mint egy kutya és valaki egy láncon tartotta. Volt is elképzelése arról, ki tartotta a láncot.

Egy démon tartotta a láncot

- magyarázta a pap.

A férfi szerint telepatikus kommunikáció volt közöttük és a démont, azért küldték, hogy eltérítse Isten útjáról, hogy aztán a démon rabszolgája legyen. Majd újabb furcsa tapasztalásként írta le azt, amikor megszólalt egy zene a pokolban, ami olyan volt, mint a földi zene, csak ezt a démonok énekelték. A számok között megemlítette Rihanna-tól az Umbrella-t, hozzátéve, hogy ez büntetés azoknak, akik nem hallgatták Isten zenéjét a Földön.