Vírusnak hitték a kislány tüneteit, végzetes volt a tévedés

Egy gyászoló édesanya beperelte a kórházat, mely hároméves kislánya vérmérgezéses tüneteit vírusfertőzésnek minősítette.

Vírus diagnózist kapott a szepszises kislány / Fotó: unsplash.com (illusztráció)

A kis Penny Stevens azután halt meg, hogy édesanyja, Jemma Graham az NHS tanácsára a nyugat-sussexi Chichesterben található St. Richard's Kórházba szállította.

A gyermek köhögött, hányt és kiütése volt, de magas láza, szapora szívverése és légzési problémái ellenére nem részesült sürgősségi ellátásban. Mivel az osztály túlterhelt volt, az anyukát figyelmeztették, hogy akár több órás várakozásra kell számítania. Az orvosok eközben tévesen feljegyezték, hogy Penny nem volt letargikus vagy ingerlékeny, mikor édesanyja a karjaiban tartotta őt.

A személyzet megnyugtatta Jemma-t, hogy semmi komolynak nincsen jele, így az anyuka több, mint kétórás várakozás után meghozta azt a szörnyű döntést, hogy hazaviszi lányát.

Egyik napról a másikra, azonban gyorsan romlott a kislány állapota és szívrohamot kapott, így mentőautóval bevitték a kórházba. 80 perc újraélesztés után Penny másnap reggel A csoportú streptococcus szepszisben meghalt.

Azóta a University Hospitals Sussex NHS Foundation Trust betegbiztonsági vizsgálati jelentése elismerte, hogy elszalasztották a sürgős szepszis-felmérés lehetőségét.

Penny édesanyja azóta beperelte a kórházat a 2022 decemberében bekövetkezett tragédia miatt. A kislány halálának kivizsgálása során elhangzott, hogy Pennyt három nappal azután szállították kórházba, hogy tünetei keletkeztek. A vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy Penny természetes okból halt meg.

Miután rosszul lett, az NHS 111 tanácsára kórházba vittük, de az osztály egyértelműen túlterhelt volt

- idézi az édesanyát a Daily Mail.

Az anyának a kórházban aznap azt mondták, hogy valószínűleg vírusfertőzése van Pennynek, így több órás várakozás után hazamentek. Még zárójelentés is készült, hogy Penny kezelése befejeződött.

Az anyuka nem hibáztatja az aznap este dolgozókat, de az egészségügyi rendszert annál inkább. December 4-én reggel vesztette életét Penny, a család összetört.