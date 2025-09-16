RETRO RÁDIÓ

"A családom és én sokkot kaptunk" - A fiatal lánynak csak a lába fájt, majd jött a lesújtó diagnózis

Az életvidám lány mégsem adta fel.

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.09.16. 13:00
daganat diagnózis új kezdet

A fiatal lány, Gracie Butler mindössze 18 éves volt, amikor furcsa fájdalmat kezdett érezni a lábában. Először nem tulajdonított neki nagy jelentőséget, a háziorvos pedig egyszerű izomfájdalomnak, majd ínhüvelygyulladásnak gondolta a problémát. A fájdalom azonban egyre erősödött, a gyógytorna és az izomlazító gélek sem segítettek. Egy este után Gracie arra ébredt, hogy nem tud járni.

alt=Az orvosok nem tulajdonítottak nagy jelentőséget a fiatal lány fájdalmainak
Az orvosok nem tulajdonítottak nagy jelentőséget a fiatal lány fájdalmainak / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A lány élete teljesen megváltozott

A kórházban röntgen és biopszia után derült ki a valódi ok, miszerint orsósejtes szarkóma, egy ritka és agresszív daganattípus. Élete egyik napról a másikra összeomlott. A családja sokkot kapott, őt pedig azonnal kemoterápiára küldték, és közölték vele, hogy lehet, nem tarthatja meg a lábát, sőt talán sosem lehet gyermeke. Nem volt ideje petesejtjeit lefagyasztani, így a jövője bizonytalanná vált.

A legerősebb kemoterápiát kapta, hetekig kórházban feküdt fertőzések miatt. Négy hónappal a diagnózis után eltávolították a sípcsontját, majd sugárkezelés után visszahelyezték, fémlemezekkel rögzítve. Bár úttörő műtétről volt szó, a gyógyulás rendkívül nehéz volt, mivel a seb nem záródott, újra és újra elfertőződött, a kemoterápia pedig belső fekélyeket és bőrégetést okozott.

Végül fél év után véget ért a kezelése, de szepszissel, további műtétekkel és hosszú rehabilitációval kellett szembenéznie. Mindezek ellenére Gracie megvalósította legnagyobb álmát: 2015-ben, még lábkeretben, világra hozta kisfiát, Roux-t, aki ma 10 éves.

Ma a Rotherham Hospice önkéntese, és hálával emlékszik a Teenage Cancer Trust támogatására, amely fiatalként mellette állt - írja a Daily Mail. Bár a betegség rendkívül nehéz időszak volt, Gracie úgy érzi, erősebb emberré tette. Tizenkét évvel a diagnózis után örül, hogy él, működik a lába, és minden nap élvezheti az anyaság örömeit.

 

 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu