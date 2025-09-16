"A családom és én sokkot kaptunk" - A fiatal lánynak csak a lába fájt, majd jött a lesújtó diagnózis

A fiatal lány, Gracie Butler mindössze 18 éves volt, amikor furcsa fájdalmat kezdett érezni a lábában. Először nem tulajdonított neki nagy jelentőséget, a háziorvos pedig egyszerű izomfájdalomnak, majd ínhüvelygyulladásnak gondolta a problémát. A fájdalom azonban egyre erősödött, a gyógytorna és az izomlazító gélek sem segítettek. Egy este után Gracie arra ébredt, hogy nem tud járni.

Az orvosok nem tulajdonítottak nagy jelentőséget a fiatal lány fájdalmainak / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A lány élete teljesen megváltozott

A kórházban röntgen és biopszia után derült ki a valódi ok, miszerint orsósejtes szarkóma, egy ritka és agresszív daganattípus. Élete egyik napról a másikra összeomlott. A családja sokkot kapott, őt pedig azonnal kemoterápiára küldték, és közölték vele, hogy lehet, nem tarthatja meg a lábát, sőt talán sosem lehet gyermeke. Nem volt ideje petesejtjeit lefagyasztani, így a jövője bizonytalanná vált.

A legerősebb kemoterápiát kapta, hetekig kórházban feküdt fertőzések miatt. Négy hónappal a diagnózis után eltávolították a sípcsontját, majd sugárkezelés után visszahelyezték, fémlemezekkel rögzítve. Bár úttörő műtétről volt szó, a gyógyulás rendkívül nehéz volt, mivel a seb nem záródott, újra és újra elfertőződött, a kemoterápia pedig belső fekélyeket és bőrégetést okozott.

Végül fél év után véget ért a kezelése, de szepszissel, további műtétekkel és hosszú rehabilitációval kellett szembenéznie. Mindezek ellenére Gracie megvalósította legnagyobb álmát: 2015-ben, még lábkeretben, világra hozta kisfiát, Roux-t, aki ma 10 éves.

Ma a Rotherham Hospice önkéntese, és hálával emlékszik a Teenage Cancer Trust támogatására, amely fiatalként mellette állt - írja a Daily Mail. Bár a betegség rendkívül nehéz időszak volt, Gracie úgy érzi, erősebb emberré tette. Tizenkét évvel a diagnózis után örül, hogy él, működik a lába, és minden nap élvezheti az anyaság örömeit.