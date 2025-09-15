RETRO RÁDIÓ

"Cukorbetegnek hittek, de kiderült hónapjaim vannak hátra" - döbbenetes vallomás az apukától

Sokkolta a családot a diagnózis. Kiderült, hogy a férfi még sem cukorbeteg.

Megosztás
Szerző: Alexa
Létrehozva: 2025.09.15. 15:30
cukorbetegség hasnyálmirigyrák diagnózis kemoterápia

Chris Sibsonnak először az orvosok azt mondták, hogy cukorbeteg. Ez némileg sokkoló volt az évekig tartó egészséges étkezés és testmozgás után, de a kétgyermekes apa a gyógyszereit a javaslatoknak megfelelően szedni kezdte.

cukorbeteg édesapa, aki nem is volt az
A cukorbeteg édesapa hamar megtudta, hogy nem az a problémája, amit mondtak neki Fotó: freepik.com / Illusztráció

Cukorbetegnek hitték, sokkoló volta valódi diagnózis

A 48 éves Chris először 2024 májusában ment orvoshoz, amikor rohamosan fogyni kezdett. Szabálytalan vércukorszint miatt az orvosa azt feltételezte, hogy cukorbeteg, de a kontrollvizsgálatok daganatot fedeztek fel nála.

Chris, aki a délnyugat-londoni Colliers Wood értékesítési vezetője, azt mondta, hogy hat hét alatt fogyott sokat erőfeszítés nélkül. 

Napközben fáradtnak éreztem magam, de néha szundítottam egyet, és az jót tett

- idézi szavait a The Sun.

Felesége unszolására elmentek orvoshoz, ahol először cukorbetegséget állapítottak meg nála, majd elkezdte szedni a felírt gyógyszereket, de azoktól rosszabbul lett.

Egy másik háziorvos azt javasolta, vizsgálják ki rákos gyanúval, és igaza is lett. A fitt és eddig egészséges Chris számos vizsgálaton esett át, majd megnézték a CT eredményét is. Hasnyálmirigyrákot állapítottak meg nála. Ezután műtéteken esett át, mely során, hogy eltávolítsák a daganatot, kivették a hasnyálmirigyének és a lépének egy részét, majd 12 kemoterápiás kúrát kapott.

Minden kemoterápiás kezelés utáni hetet hányingerrel, rosszulléttel, hasmenéssel, székrekedéssel és fáradtsággal töltöttem.

Mindössze hat hónap után a rák, azonban kiújult. Azt mondták az apukának, hogy a hasnyálmirigyében lévő daganat 4,8 cm hosszú és 1 cm széles és átterjedt a nyirokcsomóira.

Cukorbetegnek hittek, de kiderült hónapjaim vannak hátra

- mondta elkeseredetten a férfi. 

Jelenleg kemoterápia, sugárkezelés, génterápia és immunterápia kombinációjával kezelik, hogy csökkentsék a daganat méretét és meghosszabbítsák Chris életének idejét.

A család most egy új kezelés kipróbálására gyűjt, amely 3200 fontba (1,44 millió Ft) kerül, így barátja Paul Rogers adománygyűjtést szervez a költségekre.

A kezelés első köre alatt minden nap beszéltem vele. Amikor felhívott, hogy kiújult a rák, az volt a legrosszabb telefonhívás, amit valaha kaptam

- mondta Paul.

Már 8000 fontot (3,6 millió Ft) gyűjtött össze az 52 éves Paul, aki súlyemeléssel adózik az adományozók felé.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu