"Cukorbetegnek hittek, de kiderült hónapjaim vannak hátra" - döbbenetes vallomás az apukától

Sokkolta a családot a diagnózis. Kiderült, hogy a férfi még sem cukorbeteg.
Chris Sibsonnak először az orvosok azt mondták, hogy cukorbeteg. Ez némileg sokkoló volt az évekig tartó egészséges étkezés és testmozgás után, de a kétgyermekes apa a gyógyszereit a javaslatoknak megfelelően szedni kezdte.
A 48 éves Chris először 2024 májusában ment orvoshoz, amikor rohamosan fogyni kezdett. Szabálytalan vércukorszint miatt az orvosa azt feltételezte, hogy cukorbeteg, de a kontrollvizsgálatok daganatot fedeztek fel nála.
Chris, aki a délnyugat-londoni Colliers Wood értékesítési vezetője, azt mondta, hogy hat hét alatt fogyott sokat erőfeszítés nélkül.
Napközben fáradtnak éreztem magam, de néha szundítottam egyet, és az jót tett
- idézi szavait a The Sun.
Felesége unszolására elmentek orvoshoz, ahol először cukorbetegséget állapítottak meg nála, majd elkezdte szedni a felírt gyógyszereket, de azoktól rosszabbul lett.
Egy másik háziorvos azt javasolta, vizsgálják ki rákos gyanúval, és igaza is lett. A fitt és eddig egészséges Chris számos vizsgálaton esett át, majd megnézték a CT eredményét is. Hasnyálmirigyrákot állapítottak meg nála. Ezután műtéteken esett át, mely során, hogy eltávolítsák a daganatot, kivették a hasnyálmirigyének és a lépének egy részét, majd 12 kemoterápiás kúrát kapott.
Minden kemoterápiás kezelés utáni hetet hányingerrel, rosszulléttel, hasmenéssel, székrekedéssel és fáradtsággal töltöttem.
Mindössze hat hónap után a rák, azonban kiújult. Azt mondták az apukának, hogy a hasnyálmirigyében lévő daganat 4,8 cm hosszú és 1 cm széles és átterjedt a nyirokcsomóira.
Cukorbetegnek hittek, de kiderült hónapjaim vannak hátra
- mondta elkeseredetten a férfi.
Jelenleg kemoterápia, sugárkezelés, génterápia és immunterápia kombinációjával kezelik, hogy csökkentsék a daganat méretét és meghosszabbítsák Chris életének idejét.
A család most egy új kezelés kipróbálására gyűjt, amely 3200 fontba (1,44 millió Ft) kerül, így barátja Paul Rogers adománygyűjtést szervez a költségekre.
A kezelés első köre alatt minden nap beszéltem vele. Amikor felhívott, hogy kiújult a rák, az volt a legrosszabb telefonhívás, amit valaha kaptam
- mondta Paul.
Már 8000 fontot (3,6 millió Ft) gyűjtött össze az 52 éves Paul, aki súlyemeléssel adózik az adományozók felé.
