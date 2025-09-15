"Cukorbetegnek hittek, de kiderült hónapjaim vannak hátra" - döbbenetes vallomás az apukától

Chris Sibsonnak először az orvosok azt mondták, hogy cukorbeteg. Ez némileg sokkoló volt az évekig tartó egészséges étkezés és testmozgás után, de a kétgyermekes apa a gyógyszereit a javaslatoknak megfelelően szedni kezdte.

A cukorbeteg édesapa hamar megtudta, hogy nem az a problémája, amit mondtak neki Fotó: freepik.com / Illusztráció

Cukorbetegnek hitték, sokkoló volta valódi diagnózis

A 48 éves Chris először 2024 májusában ment orvoshoz, amikor rohamosan fogyni kezdett. Szabálytalan vércukorszint miatt az orvosa azt feltételezte, hogy cukorbeteg, de a kontrollvizsgálatok daganatot fedeztek fel nála.

Chris, aki a délnyugat-londoni Colliers Wood értékesítési vezetője, azt mondta, hogy hat hét alatt fogyott sokat erőfeszítés nélkül.

Napközben fáradtnak éreztem magam, de néha szundítottam egyet, és az jót tett

- idézi szavait a The Sun.

Felesége unszolására elmentek orvoshoz, ahol először cukorbetegséget állapítottak meg nála, majd elkezdte szedni a felírt gyógyszereket, de azoktól rosszabbul lett.

Egy másik háziorvos azt javasolta, vizsgálják ki rákos gyanúval, és igaza is lett. A fitt és eddig egészséges Chris számos vizsgálaton esett át, majd megnézték a CT eredményét is. Hasnyálmirigyrákot állapítottak meg nála. Ezután műtéteken esett át, mely során, hogy eltávolítsák a daganatot, kivették a hasnyálmirigyének és a lépének egy részét, majd 12 kemoterápiás kúrát kapott.

Minden kemoterápiás kezelés utáni hetet hányingerrel, rosszulléttel, hasmenéssel, székrekedéssel és fáradtsággal töltöttem.

Mindössze hat hónap után a rák, azonban kiújult. Azt mondták az apukának, hogy a hasnyálmirigyében lévő daganat 4,8 cm hosszú és 1 cm széles és átterjedt a nyirokcsomóira.

Cukorbetegnek hittek, de kiderült hónapjaim vannak hátra

- mondta elkeseredetten a férfi.

Jelenleg kemoterápia, sugárkezelés, génterápia és immunterápia kombinációjával kezelik, hogy csökkentsék a daganat méretét és meghosszabbítsák Chris életének idejét.

A család most egy új kezelés kipróbálására gyűjt, amely 3200 fontba (1,44 millió Ft) kerül, így barátja Paul Rogers adománygyűjtést szervez a költségekre.

A kezelés első köre alatt minden nap beszéltem vele. Amikor felhívott, hogy kiújult a rák, az volt a legrosszabb telefonhívás, amit valaha kaptam

- mondta Paul.