"Úgy érzem, a harc sosem ér véget" - tünetek sokasága jelezte a fiatal anyuka súlyos diagnózisát

A kétgyermekes édesanya, Tameika McBride, fáradtsággal, hangulatingadozásokkal és heves szívveréssel küzdött, de az orvosok rendre elutasították a panaszait, mígnem már ő maga is azt hitte, hogy a tünetek csak a fejében léteznek. Azonban, miután fény derült a sokkoló diagnózisra összeállt a kép a fejében a súlyos betegség első jeleiről.

A fiatal anya diagnózisa családja egész életét felforgatta. Fotó: GoFundMe

Tünetek tömkelege jelezte a súlyos diagnózist az orvosok elutasítása ellenére

Állandóan szorongtam, teljesen kimerültem, és ingerlékeny, hirtelen haragú lettem mindenkivel szemben. Agyködöm volt, heves szívverésem, hullott a hajam, kiszáradt a bőr a kezemen és a lábamon, és folyamatosan híztam, bármit is tettem. Legbelül tudtam, hogy ez nem normális.

- emlékezett vissza a rengeteg tünetre Tameika.

Mindezek ellenére újra és újra azt mondták az édesanyának, hogy a tüneteket szorongás okozza, vagy miután megszülettek a gyerekei a szülői lét okozta stressz.

Valahányszor orvoshoz mentem, azt mondták, hogy szülés utáni depresszió, szorongás, vagy hogy csak túl sokat képzelek bele. Már én magam is kezdtem elhinni, hogy talán tényleg csak a fejemben van az egész.

Miután Tameika észrevett egy megduzzadt nyirokcsomót a nyakában, kiderült, hogy egy agresszív pajzsmirigyrákkal áll szemben, amely addigra már szétterjedt a testében.

Sosem gondoltam volna, hogy 29 évesen közlik velem, hogy rákos vagyok.

- mondta az Adelaide-ben élő édesanya.

A diagnózis után rájött, hogy a daganat jelei már korábbi fényképeken is láthatók voltak, ugyanis a régebbi képekhez képest nyaka elkezdett elváltozni.

Mindig ellenőrizték a pajzsmirigyértékeimet, és azok normálisnak bizonyultak. Azonban soha nem küldtek el ultrahangra vagy vizsgálatra, és senki sem vizsgálta meg a nyakamat egészen addig, míg fel nem tűnt a nyirokcsomó.

Tameika 12 éve van együtt párjával, Chrisszel, és egy négyéves kislány, valamint egy kétéves kisfiú édesanyja. Mint sok fiatal anya, ő is azt hitte, hogy kimerültsége és rossz hangulata a kialvatlanság és a szülői terhek következménye.

Amikor megszülettek a gyerekeim, azt gondoltam, hogy ez a szoptatás, az álmatlan éjszakák, esetleg szülés utáni depresszió miatt van... Csak azt hajtogattam magamnak, hogy menj tovább, csináld.

2023 augusztusában, alig hat héttel fia születése után, orvosa a sürgősségire küldte, mert a pajzsmirigye bal oldala láthatóan megduzzadt és érzékeny volt. Tameika ekkor attól tartott, hogy szülés utáni pajzsmirigygyulladása van. Az eredmények azonban normálisnak bizonyultak, némi gyulladást mutattak, de semmi konkrétat.