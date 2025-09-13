"Úgy érzem, a harc sosem ér véget" - tünetek sokasága jelezte a fiatal anyuka súlyos diagnózisát

Éveken át nem foglalkoztak egy fiatal édesanya szokatlan tüneteivel az orvosok. Végül mikor fény derült a diagnózisra a súlyos betegséget már csak egy sürgős műtéttel lehetett megakadályozni.
A kétgyermekes édesanya, Tameika McBride, fáradtsággal, hangulatingadozásokkal és heves szívveréssel küzdött, de az orvosok rendre elutasították a panaszait, mígnem már ő maga is azt hitte, hogy a tünetek csak a fejében léteznek. Azonban, miután fény derült a sokkoló diagnózisra összeállt a kép a fejében a súlyos betegség első jeleiről.
Állandóan szorongtam, teljesen kimerültem, és ingerlékeny, hirtelen haragú lettem mindenkivel szemben. Agyködöm volt, heves szívverésem, hullott a hajam, kiszáradt a bőr a kezemen és a lábamon, és folyamatosan híztam, bármit is tettem. Legbelül tudtam, hogy ez nem normális.
- emlékezett vissza a rengeteg tünetre Tameika.
Mindezek ellenére újra és újra azt mondták az édesanyának, hogy a tüneteket szorongás okozza, vagy miután megszülettek a gyerekei a szülői lét okozta stressz.
Valahányszor orvoshoz mentem, azt mondták, hogy szülés utáni depresszió, szorongás, vagy hogy csak túl sokat képzelek bele. Már én magam is kezdtem elhinni, hogy talán tényleg csak a fejemben van az egész.
Miután Tameika észrevett egy megduzzadt nyirokcsomót a nyakában, kiderült, hogy egy agresszív pajzsmirigyrákkal áll szemben, amely addigra már szétterjedt a testében.
Sosem gondoltam volna, hogy 29 évesen közlik velem, hogy rákos vagyok.
- mondta az Adelaide-ben élő édesanya.
A diagnózis után rájött, hogy a daganat jelei már korábbi fényképeken is láthatók voltak, ugyanis a régebbi képekhez képest nyaka elkezdett elváltozni.
Mindig ellenőrizték a pajzsmirigyértékeimet, és azok normálisnak bizonyultak. Azonban soha nem küldtek el ultrahangra vagy vizsgálatra, és senki sem vizsgálta meg a nyakamat egészen addig, míg fel nem tűnt a nyirokcsomó.
Tameika 12 éve van együtt párjával, Chrisszel, és egy négyéves kislány, valamint egy kétéves kisfiú édesanyja. Mint sok fiatal anya, ő is azt hitte, hogy kimerültsége és rossz hangulata a kialvatlanság és a szülői terhek következménye.
Amikor megszülettek a gyerekeim, azt gondoltam, hogy ez a szoptatás, az álmatlan éjszakák, esetleg szülés utáni depresszió miatt van... Csak azt hajtogattam magamnak, hogy menj tovább, csináld.
2023 augusztusában, alig hat héttel fia születése után, orvosa a sürgősségire küldte, mert a pajzsmirigye bal oldala láthatóan megduzzadt és érzékeny volt. Tameika ekkor attól tartott, hogy szülés utáni pajzsmirigygyulladása van. Az eredmények azonban normálisnak bizonyultak, némi gyulladást mutattak, de semmi konkrétat.
A duzzanat elmúlt, így azt hitte, bármi volt, megszűnt, de 2024 novemberében Tameika újabb duzzadt nyirokcsomót észlelt a nyakában, így visszament a háziorvoshoz.
Azt mondta, ha két hét múlva sem múlik el, menjek vissza. Szerinte valószínűleg semmiség, csak egy vírus vagy fertőzés.
Két hónappal később a duzzanat még mindig ott volt, így 2025 januárjában ismét visszament, ekkor ultrahangra küldték.
Az ultrahang után szó szerint közölték velem, hogy rákos vagyok.
Két nappal 30. születésnapja előtt teljes pajzsmirigy-eltávolítást és nyaki nyirokcsomó-disszekciót végeztek rajta. Az orvosok eltávolították a pajzsmirigyét és 34 nyirokcsomót, amelyből 12 rákos volt.
Eleinte azt hittük, hogy csak a pajzsmirigy bal lebenyében van daganat, de végül mindkét oldalt érintette. Óriási sokk volt.
A műtét után hamar kiderült, hogy nem egyszerű papilláris pajzsmirigyrákja van, hanem annak egy ritka és agresszív változata, amelynek nagyon magas kockázata van, hogy idővel visszatér.
2025 júliusában radiojód terápiát kapott, de az utólagos vizsgálatok kimutatták, hogy két nyirokcsomó, továbbra is daganatos, ezért megfigyelés alatt kell tartani.
Úgy érzem, a harc sosem ér véget. Nagyon ijesztő arra gondolni, hogy újabb műtétek jönnek, vagy hogy egyszer olyan helyre terjed, amit nem lehet eltávolítani. Vannak erősebb kezelési lehetőségek, de nem szívesen választanám őket. Csak remélni tudom, hogy nem kerülök abba a helyzetbe.
Tameika történetét a TikTokon is megosztotta, remélve, hogy talán csak egy ember is korábban észreveszi a betegség jeleit, mint ő. Most minden nehézség ellenére eltökélten küzd, hogy pozitív maradjon és tovább élje az életét - írta a The Sun.
