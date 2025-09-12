Ijesztő: idősként nem is olyan jó a fogyás?

Egy új tanulmány szerint a szélsőséges fogyást segítő divatdiéták derékfájást okozhatnak. Az életkor előrehaladtával nehézkesebb lehet a kilók leadása, mivel anyagcserénk természetes mód fokozatosan lelassul és kevesebb kalóriát égetünk el. A szarkopénia, az életkorral összefüggő izomtömegvesztés, valamint a nőknél bekövetkezett hormonális változások is hibásak lehetnek a rossz zsírraktározásban.

Időskorban már nem olyan egyszerű a fogyás / Illusztráció: Unsplash

Nem csoda, hogy egyre több idős ember nyúl különféle készítményekhez, hogy elősegítsék a fogyás folyamatát. Mint amilyen az Ozempic, melyet 2-es típusú cukorbetegséghez írják fel és jelentős fogyás érhető el vele. A Penn State Egyetem figyelemre méltó új kutatása szerint az 5%-nál nagyobb fogyásnak is van hátránya: a 65 év feletti felnőttek kognitív hanyatlását okozhatja.

Bárhogyan is vizsgáltuk az adatokat, a kapcsolat kristálytiszta volt – minél jobban változott valakinek a testsúlya évről évre, annál gyorsabban tapasztalt kognitív hanyatlást

- idézi a Post Muzi Na-t, a táplálkozástudományok docensét, valamint tanulmányok szerzőjét.

Muzi Na csapata 430 felnőttet követett nyomon 11 éven keresztül, mérve testösszetételüket, kognitív képességüket, memóriájukat, tájékozódási képességüket. Ezeket az adatokat háromféleképpen értelmezték - írja a Post.

Azok az emberek, akik a legkevesebb súlyt vesztették, náluk volt a megfigyelhető a legkisebb kognitív hanyatlás, míg a legnagyobb súlyt veszítők kétszer vagy négyszer rosszabb állapotba kerültek.

Akik a kutatás közben híztak vagy ugyanakkora maradt a súlyuk, ugyanolyan mértékű hanyatlást értek el. Az elhízás, leginkább a középkorúak között, jelentősen hozzájárul a kognitív hanyatláshoz. A túl sok zsírszövet jelentősen hozzájárul a krónikus gyulladáshoz, amely károsítja az agyat.

A kutatók kihangsúlyozták, hogy ez nem azt jelenti, hogy aki idős, annak híznia kellene. Muzi Na szerint a megbízhatóbb adatok érdekében, folyamatosan ellenőrizzék otthon a testsúlyukat az idősebbek, ne csak kizárólag az orvosi rendelőkben.