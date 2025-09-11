Szívsebész elárulja, milyen ételeket fogyasszunk az optimális szív egészségért

Dr. Jeremy London az úgynevezett 80/20 étkezési szabályt ajánlja, amelyben az étrend 80%-a teljes értékű ételekre épül.

Az egészséges ételek fogyasztása kulcsfontosságú szívünk egészségének megőrzéséhez Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A teljes értékű étel fontos

Egy, a Fox News Digitalnak adott interjúban dr. Jeremy London kardiotorakális sebész – aki Savannahban, Georgiában praktizál – kiemelte: a táplálkozás érzékeny téma lehet, hiszen minden ember másképp reagál bizonyos étrendekre. London szerint érdemes az alapvető irányelveknél kezdeni: a teljes értékű ételek fogyasztása és a feldolgozott élelmiszerek kerülése a legjobb kiindulópont. „Számomra az a nyerő, ha az ételeim 80%-a teljes értékű alapanyagból áll” – magyarázta. – A hidratáltság szintén fontos tényező. London azt tanácsolja, fogyasszunk több vizet, és korlátozzuk az alkoholfogyasztást.

Az alkohol személyes döntés kérdése, de valójában minden egyes sejtre mérgező hatással van.

Táplálkozási szempontból tehát érdemes tudatosnak lenni: a hangsúly a teljes értékű élelmiszereken van, miközben az alkoholt minimalizálni, vagy teljesen elhagyni célszerű. Az étrend különösen lényeges azok számára, akik szívproblémákkal küzdenek, például magas koleszterinszinttel – mondta a szakember. Számukra korlátozni kell a telített zsírsavakban gazdag ételeket.

Egyes élelmiszerek, például a tojás, korábban kapcsolatba hozhatók voltak a magas koleszterinszinttel, ám újabb kutatások szerint a tojás akár szívbarát ételnek is számíthat. „A tojás csodálatos tápanyagforrás” – mondta London. – „Azonban a táplálkozásban mindig az egyensúlyra kell törekedni.” Hozzátette: „Az étrendi koleszterin talán nem is olyan fontos tényező, mint korábban gondoltuk. Vannak ugyan ‘hiper-reaktív’ emberek, akiknek érdemes kerülniük bizonyos helyzeteket, de egyébként a tojás mértékkel fogyasztva kiváló fehérjeforrás, valamint olyan vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz, amelyeket máshonnan nehéz pótolni.”

London azt is hangsúlyozta: a magas koleszterinszinttel vagy szívbetegséggel küzdőknek kerülniük kell a finomított liszteket és a cukrot, mivel a vércukorszint és a trigliceridszint között közvetlen összefüggés van. A szakértők szerint a rendszeres testmozgás szintén elengedhetetlen a megfelelő egyensúly és az optimális eredmények eléréséhez.

Mi az a 80/20 szabály?