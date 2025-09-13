"Ez minden szülő legrosszabb rémálma" - halálos betegséget rejtett egy kisfiú sántítása

2020-ban, egy hétvégi kirándulás során a Blue Ridge-hegységben az ötéves Paul Sturtz leugrott egy szikláról, és megsérült a jobb lába. Bár szülei eleinte arra gyanakodtak csak egy kisebb sérülést szerzett, később kiderült, hogy egy halálos betegségtől szenved szervezete.

Halálos betegség állt a háttérben Fotó: Freepik: Felix Russell-Saw (illusztráció)

Rosszul esett. Azt hittük, csak meghúzta az izmát. Az Advil elmulasztotta a fájdalmat, így nem is aggódtunk különösebben. Felhívtuk az orvost. Az orvos azt mondta: "Ha eltört volna, nem tudna járni; biztosan rendben lesz."

- mesélte édesanyja, Charlotte Marie Sturtz. ee

A kisfiú betegsége sokkolta a szüleit

Az elkövetkező hónapokban a kisfiú fájdalma hol eltűnt, hol visszatért. Édesanyja szerint, ha hosszabb ideig futott, sántítani kezdett, így szülei Charlotte Marie és Jonathan elvitték őt a Children’s Healthcare of Atlanta ortopédiai és sportorvosi osztályára röntgenre

Azonnal látszott, hogy valami nagyon nincs rendben. Azt mondták: "A fiának vagy egy daganata van, ami lehet rosszindulatú, de lehet, hogy nem, vagy pedig csontfertőzése van."

- emlékezett vissza Charlotte Marie.

2020 augusztusában Paulnál áttétes Ewing-szarkómát diagnosztizáltak, egy ritka csont és lágyrész rákot. Ezután az Aflac Gyermekrák- és Vérbetegségek Központjába irányították, ahol Paul családja találkozott egy onkológiai csapattal, majd megkapták a tragikus hírt, miszerint 6 éves fiúknak csupán 20–25% a túlélési esélye.

Ez minden szülő legrosszabb rémálma, hallani, hogy a gyermekének rákja van.

A szülők rengeteg aggódó kérdést tettek fel az orvosoknak a kezelési lehetőséggel és betegséggel kapcsolatban. Ezt követően Paul szülei találtak egy neves orvost a Cleveland Klinikán, aki együtt dolgozott az atlantai kezelőcsapattal.

Ez fantasztikus volt. Nagyon magabiztosak voltunk, hogy ezzel a csapattal Paul a legjobb ellátást kaphatja, miközben a saját közösségében, otthonában maradhat.

Paul kilenc kemoterápiás kört kapott 2020 végén. Ezt követően 2021 januárjában megműtötték, hogy eltávolítsák a daganatot a jobb lábából. Szerencsére az orvosok úgynevezett végtagmegmentő műtétet végezhettek el, így a fiú megtarthatta a lábát.