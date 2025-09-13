RETRO RÁDIÓ

"Ez minden szülő legrosszabb rémálma" - halálos betegséget rejtett egy kisfiú sántítása

Egy hétvégi kirándulás során szerzett sérülés mögött egy szörnyű betegség bújt meg hónapokon át. Bár csekély túlélési esélyekkel vágott neki a betegség elleni küzdelemnek a kisfiú, szülei végig bíztak benne, és mára leküzdötte a halálos kórt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.13. 07:30
rák szarkóma gyermek kezelés

2020-ban, egy hétvégi kirándulás során a Blue Ridge-hegységben az ötéves Paul Sturtz leugrott egy szikláról, és megsérült a jobb lába. Bár szülei eleinte arra gyanakodtak csak egy kisebb sérülést szerzett, később kiderült, hogy egy halálos betegségtől szenved szervezete.

Betegség, amely a szülők rémálma volt
Halálos betegség állt a háttérben Fotó: Freepik: Felix Russell-Saw (illusztráció)

Rosszul esett. Azt hittük, csak meghúzta az izmát. Az Advil elmulasztotta a fájdalmat, így nem is aggódtunk különösebben. Felhívtuk az orvost. Az orvos azt mondta: "Ha eltört volna, nem tudna járni; biztosan rendben lesz."

- mesélte édesanyja, Charlotte Marie Sturtz. ee

A kisfiú betegsége sokkolta a szüleit

Az elkövetkező hónapokban a kisfiú fájdalma hol eltűnt, hol visszatért. Édesanyja szerint, ha hosszabb ideig futott, sántítani kezdett, így szülei Charlotte Marie és Jonathan elvitték őt a Children’s Healthcare of Atlanta ortopédiai és sportorvosi osztályára röntgenre

Azonnal látszott, hogy valami nagyon nincs rendben. Azt mondták: "A fiának vagy egy daganata van, ami lehet rosszindulatú, de lehet, hogy nem, vagy pedig csontfertőzése van."

 - emlékezett vissza Charlotte Marie.

2020 augusztusában Paulnál áttétes Ewing-szarkómát diagnosztizáltak, egy ritka csont és lágyrész rákot. Ezután az Aflac Gyermekrák- és Vérbetegségek Központjába irányították, ahol Paul családja találkozott egy onkológiai csapattal, majd megkapták a tragikus hírt, miszerint 6 éves fiúknak csupán 20–25% a túlélési esélye.

Ez minden szülő legrosszabb rémálma, hallani, hogy a gyermekének rákja van.

A szülők rengeteg aggódó kérdést tettek fel az orvosoknak a kezelési lehetőséggel és betegséggel kapcsolatban. Ezt követően Paul szülei találtak egy neves orvost a Cleveland Klinikán, aki együtt dolgozott az atlantai kezelőcsapattal.

Ez fantasztikus volt. Nagyon magabiztosak voltunk, hogy ezzel a csapattal Paul a legjobb ellátást kaphatja, miközben a saját közösségében, otthonában maradhat.

Paul kilenc kemoterápiás kört kapott 2020 végén. Ezt követően 2021 januárjában megműtötték, hogy eltávolítsák a daganatot a jobb lábából. Szerencsére az orvosok úgynevezett végtagmegmentő műtétet végezhettek el, így a fiú megtarthatta a lábát.

Amikor Paul hazatért a kórházból, szomszédai tűzoltóautókkal köszöntötték, és felvonulást rendeztek neki. Ezután további hat kemoterápiás kör következett, de a fárasztó kezelések még nem értek itt véget, ugyanis a kisfiú ezt követően sugárkezelést kapott azokon a területeken, ahová a rák átterjedt, köztük mindkét tüdejében, a gerincén és a bal combcsontjában.

Ez tényleg olyan, mint a mindent bele kezelés. A szomorú valóság az, hogy mindent, de mindent rá kell zúdítani, és reménykedni, hogy hatni fog.

- mondta édesanyja.

Végül az orvosok 2021 júniusában kimondták, hogy nincs betegségre utaló jele. Paul 10 hónappal a kezelés megkezdése után remisszióba került, majd csatlakozott egy klinikai vizsgálathoz, és egy év fenntartó kemoterápiát kapott.

Most, 11 évesen, félévente jár kontrollvizsgálatokra. Bár a kezelések véget értek, a rák utóhatásai továbbra is jelen vannak a szervezetében. 2022 júniusában kiesett az ágyból, és egy, a kezelések miatt meggyengült csontja eltört. Két műtétre volt szüksége. Majd 2025 januárjában eltörte a jobb combcsontját egy szánkóbalesetben. Négy hónappal később csípőprotézis-műtétje volt. Ennek ellenére az ötödikes Paul továbbra is aktív életet él - írta a People.

 

