"Ez minden szülő legrosszabb rémálma" - halálos betegséget rejtett egy kisfiú sántítása

Egy hétvégi kirándulás során szerzett sérülés mögött egy szörnyű betegség bújt meg hónapokon át. Bár csekély túlélési esélyekkel vágott neki a betegség elleni küzdelemnek a kisfiú, szülei végig bíztak benne, és mára leküzdötte a halálos kórt.
2020-ban, egy hétvégi kirándulás során a Blue Ridge-hegységben az ötéves Paul Sturtz leugrott egy szikláról, és megsérült a jobb lába. Bár szülei eleinte arra gyanakodtak csak egy kisebb sérülést szerzett, később kiderült, hogy egy halálos betegségtől szenved szervezete.
Rosszul esett. Azt hittük, csak meghúzta az izmát. Az Advil elmulasztotta a fájdalmat, így nem is aggódtunk különösebben. Felhívtuk az orvost. Az orvos azt mondta: "Ha eltört volna, nem tudna járni; biztosan rendben lesz."
- mesélte édesanyja, Charlotte Marie Sturtz. ee
Az elkövetkező hónapokban a kisfiú fájdalma hol eltűnt, hol visszatért. Édesanyja szerint, ha hosszabb ideig futott, sántítani kezdett, így szülei Charlotte Marie és Jonathan elvitték őt a Children’s Healthcare of Atlanta ortopédiai és sportorvosi osztályára röntgenre
Azonnal látszott, hogy valami nagyon nincs rendben. Azt mondták: "A fiának vagy egy daganata van, ami lehet rosszindulatú, de lehet, hogy nem, vagy pedig csontfertőzése van."
- emlékezett vissza Charlotte Marie.
2020 augusztusában Paulnál áttétes Ewing-szarkómát diagnosztizáltak, egy ritka csont és lágyrész rákot. Ezután az Aflac Gyermekrák- és Vérbetegségek Központjába irányították, ahol Paul családja találkozott egy onkológiai csapattal, majd megkapták a tragikus hírt, miszerint 6 éves fiúknak csupán 20–25% a túlélési esélye.
Ez minden szülő legrosszabb rémálma, hallani, hogy a gyermekének rákja van.
A szülők rengeteg aggódó kérdést tettek fel az orvosoknak a kezelési lehetőséggel és betegséggel kapcsolatban. Ezt követően Paul szülei találtak egy neves orvost a Cleveland Klinikán, aki együtt dolgozott az atlantai kezelőcsapattal.
Ez fantasztikus volt. Nagyon magabiztosak voltunk, hogy ezzel a csapattal Paul a legjobb ellátást kaphatja, miközben a saját közösségében, otthonában maradhat.
Paul kilenc kemoterápiás kört kapott 2020 végén. Ezt követően 2021 januárjában megműtötték, hogy eltávolítsák a daganatot a jobb lábából. Szerencsére az orvosok úgynevezett végtagmegmentő műtétet végezhettek el, így a fiú megtarthatta a lábát.
Amikor Paul hazatért a kórházból, szomszédai tűzoltóautókkal köszöntötték, és felvonulást rendeztek neki. Ezután további hat kemoterápiás kör következett, de a fárasztó kezelések még nem értek itt véget, ugyanis a kisfiú ezt követően sugárkezelést kapott azokon a területeken, ahová a rák átterjedt, köztük mindkét tüdejében, a gerincén és a bal combcsontjában.
Ez tényleg olyan, mint a mindent bele kezelés. A szomorú valóság az, hogy mindent, de mindent rá kell zúdítani, és reménykedni, hogy hatni fog.
- mondta édesanyja.
Végül az orvosok 2021 júniusában kimondták, hogy nincs betegségre utaló jele. Paul 10 hónappal a kezelés megkezdése után remisszióba került, majd csatlakozott egy klinikai vizsgálathoz, és egy év fenntartó kemoterápiát kapott.
Most, 11 évesen, félévente jár kontrollvizsgálatokra. Bár a kezelések véget értek, a rák utóhatásai továbbra is jelen vannak a szervezetében. 2022 júniusában kiesett az ágyból, és egy, a kezelések miatt meggyengült csontja eltört. Két műtétre volt szüksége. Majd 2025 januárjában eltörte a jobb combcsontját egy szánkóbalesetben. Négy hónappal később csípőprotézis-műtétje volt. Ennek ellenére az ötödikes Paul továbbra is aktív életet él - írta a People.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.