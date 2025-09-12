Csak fejfájásnak hitte – aztán kiderült a borzalmas diagnózis

Indi Powell 14 évesen még hétköznapi fejfájásnak gondolta tüneteit, ám orvosa hamar kiderítette: egy narancsnyi, agresszív agydaganat rejtőzött a koponyájában. Ma, 18 évesen már túl van két életmentő műtéten és kísérleti kezeléseken – és most azért emeli fel a hangját, hogy a brit egészségügyben is elérhetőek legyenek azok a terápiák, amelyek az USA-ban megmentették az életét.

A diagnózis súlyosabb volt mint hitte.

Fotó: Pexels

Indi Powell 14 éves korában kezdett erős fejfájásokra panaszkodni, amikor még az Egyesült Államokban élt. Családja eleinte nem vette komolyan a tüneteket, ám 2021-ben gyermekorvosa vizsgálatokat rendelt el, és egy MRI döbbenetes eredményt mutatott: egy narancs méretű daganat nőtt Indi agyának jobb oldalán.

A diagnózis egy rendkívül agresszív, negyedik stádiumú glioblasztóma volt. A tinédzsert azonnal műtőbe vitték Észak-Karolinában, ahol egy 10 órás agyműtét során próbálták eltávolítani a tumort. A beavatkozás után Indi elvesztette beszédképességét, perifériás látását és testének irányítását. Hosszú heteket töltött kórházban, újratanulva a legegyszerűbb mozgásokat és az olvasást.

A brutális első műtétet kemoterápia, 32 sugárkezelés, majd klinikai vizsgálatok követték. Ezek közül az egyik kísérlet kudarcba fulladt, ezért Indi újabb 10 órás operáción esett át. A reményt végül egy washingtoni klinikai program hozta meg: T-sejt infúziós terápiát kapott, amely saját immunrendszerét használta fel a rák ellen. Indi szervezete kiemelkedően reagált, a legtöbb T-sejtet az ő teste termelte a résztvevők közül.

Ez a kísérlet adott nekem reményt. Minden nap azt mondtam magamnak: csak még egy nap, csak folytasd

– mesélte Indi, aki hónapokat töltött kórházban, miközben társai az iskolapadban ültek.

Ma, 18 évesen Indi visszatért az Egyesült Királyságba, és középiskoláját fejezi be. Gyermekpszichológus szeretne lenni, de kezelése még nem ért véget: rendszeresen vissza kell utaznia Amerikába kontrollokra.

Az életem ma nem is létezne, ha nincs lehetőségem hozzáférni az amerikai kezelésekhez. A szívszorító igazság azonban az, hogy ezek a lehetőségek az Egyesült Királyságban nem léteznek

– fogalmazott.