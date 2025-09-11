24 éve kezdődött a terror időszaka: ma van a 2001. szeptember 11-ei terrortámadás emléknapja

Öngyilkos merényletsorozat sújtotta az Amerikai Egyesült Államokat napra pontosan 24 évvel ezelőtt, ami ezrek halálát okozta, főként civilekét. Ezt történt a 2001-es terrortámadás napján!
2001. szeptember 11-én egy terrortámadás következtében összeomlott a világ egyik legmagasabb épülete, a New York-i World Trade Center, egy másik gép pedig a Pentagon épületébe csapódott. Ekkor kezdődött a terror időszaka, nem csak a tengerentúlon, Európában is. De mi is történt 09.11-én? Az al-Káida terrorszervezet összehangolt öngyilkos merényletsorozat hajtott végre az Egyesült Államok ellen. Azon a reggelen 19 al-Káida gépeltérítő szállt fel amerikai utasszállító repülőgépekre, hogy az USA fő jelképeinek számító épületekbe vezessék bele a gépeket. A New York-i Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba egy-egy repülőgép csapódott be, az épületek kigyulladtak, és két órán belül mindkettő összeomlott. Ezt követően több épület is az ikertornyokhoz hasonlóan összedőlt, vagy megrongálódott a környéken. A harmadik repülőgép a Pentagon Virginia állambeli arlingtoni épületébe repült. A negyedik eltérített gépet egyes feltételezések szerint a terroristák a Fehér Házba irányították volna, de az utasok visszafoglalták, azonban már nem tudták megmenteni a lezuhanástól. Ez a gép Washingtontól mindössze 15 percnyire, Pennsylvania államban, Shanksville mellett csapódott a földbe. A repülőgépek egyetlen utasa sem élte túl a támadásokat. A terrorakció folyamán a géprablókkal együtt összesen 2996 (más források szerint 2974) ember vesztette életét. Az áldozatok túlnyomó többsége civil volt - olvasható a Wikipédián.
Carl Zeiss német mechanikus 1816-ban ezen a napon született. 1846-ban műhelyt létesített Jénában, amelyben optikai és finommechanikai műszereket gyártott. Ezzel a műhellyel lefektette a világhírű Zeiss Művek alapjait. A vállalatnak ma számos telephelye van Németországban és száznál több képviselete a világ különböző országaiban, és ma is világhírűek a gyárában készült órák, finommechanikai cikkek.
Dömösi kúriájában rászakadt a trónépítmény és súlyosan megsebesítette I. Béla magyar királyt, aki ennek ellenére csatába indult, de útközben meghalt. Béla herceget 1060. 12. 06-án koronázták királlyá, addig testvérével, az 1047 óta uralkodó I. Andrással osztozott a hatalmon. I. Béla 1063. szeptember 11-én hunyt el.
Szűrös Mátyás közgazdász, politikus 92 évvel ezelőtt született Püspökladányban. 1989. október 23-tól 1990. május 2-ig az általa kikiáltott Magyar Köztársaság ideiglenes köztársasági elnöke volt. 1985-2002-ig országgyűlési képviselőként tevékenykedett, 1994-2002-ig pedig az Interparlamentáris Unió (IPU) Magyar Nemzeti Csoportjának elnöke volt.
A koponyeg.hu szerint csütörtökön délelőtt sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Délután nyugat felől csökken a felhőzet, a Dunántúlon egyre több helyen kisüt a nap, de záporok még ekkor is lehetnek. 22-25 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
A Budavári Palotában szeptember 11–14. között méltóképp búcsúztathatjuk a nyarat és koccinthatunk az őszre hazánk legelőkelőbb borfesztiválján, mindezt kulturális kalandokkal fűszerezve. Az esemény 4 napon át csábítja a bor szerelmeseit finom borok, kifinomult gourmet fogások, lágy dallamok, finom kóstolók és szakmai ínyencségek sokaságával, valamint Dunai panorámás naplementével, ha az idő is olyan lesz. Az esemény további részletei itt olvashatók.
Ma kezdődik a Kraft Sörfesztivál a Dürer Kertben, melynek keretében hazai és nemzetközi sörfőzdék különlegességeit kóstolhatjuk végig szeptember 11. és 14. között. A malátakedvelők egyik kedvenc, laza hangulatú sörünnepén a hangulathoz illő ingyenes koncertek és a finomságokat kínáló food truckok sem maradnak majd el. További részletek itt olvashatók a sörfesztiválról.
Az este 18:30-kor kezdődő esti sétán többek között megismerhetjük az elefántcsalád tagjait, gondozóik mesélnek történeteket róluk és hallhatunk arról is, hogyan gyógyult meg Samu, a kiselefánt. Megtudhatjuk miért fontos a tréning és hogyan segíti a mindennapos munkát. További információk a sétáról itt találhatók.
