24 éve kezdődött a terror időszaka: ma van a 2001. szeptember 11-ei terrortámadás emléknapja

2001. szeptember 11-én egy terrortámadás következtében összeomlott a világ egyik legmagasabb épülete, a New York-i World Trade Center, egy másik gép pedig a Pentagon épületébe csapódott. Ekkor kezdődött a terror időszaka, nem csak a tengerentúlon, Európában is. De mi is történt 09.11-én? Az al-Káida terrorszervezet összehangolt öngyilkos merényletsorozat hajtott végre az Egyesült Államok ellen. Azon a reggelen 19 al-Káida gépeltérítő szállt fel amerikai utasszállító repülőgépekre, hogy az USA fő jelképeinek számító épületekbe vezessék bele a gépeket. A New York-i Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba egy-egy repülőgép csapódott be, az épületek kigyulladtak, és két órán belül mindkettő összeomlott. Ezt követően több épület is az ikertornyokhoz hasonlóan összedőlt, vagy megrongálódott a környéken. A harmadik repülőgép a Pentagon Virginia állambeli arlingtoni épületébe repült. A negyedik eltérített gépet egyes feltételezések szerint a terroristák a Fehér Házba irányították volna, de az utasok visszafoglalták, azonban már nem tudták megmenteni a lezuhanástól. Ez a gép Washingtontól mindössze 15 percnyire, Pennsylvania államban, Shanksville mellett csapódott a földbe. A repülőgépek egyetlen utasa sem élte túl a támadásokat. A terrorakció folyamán a géprablókkal együtt összesen 2996 (más források szerint 2974) ember vesztette életét. Az áldozatok túlnyomó többsége civil volt - olvasható a Wikipédián.

Ez áll most az ikertornyok helyén, melyek a terror következtében megsemmisültek Fotó: pexels.com

Ezen a napon született a világhírű órásmester is

Carl Zeiss német mechanikus 1816-ban ezen a napon született. 1846-ban műhelyt létesített Jénában, amelyben optikai és finommechanikai műszereket gyártott. Ezzel a műhellyel lefektette a világhírű Zeiss Művek alapjait. A vállalatnak ma számos telephelye van Németországban és száznál több képviselete a világ különböző országaiban, és ma is világhírűek a gyárában készült órák, finommechanikai cikkek.

Az egyik magyar király ezen a napon hunyt el

Dömösi kúriájában rászakadt a trónépítmény és súlyosan megsebesítette I. Béla magyar királyt, aki ennek ellenére csatába indult, de útközben meghalt. Béla herceget 1060. 12. 06-án koronázták királlyá, addig testvérével, az 1047 óta uralkodó I. Andrással osztozott a hatalmon. I. Béla 1063. szeptember 11-én hunyt el.