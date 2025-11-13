Ön is tapasztalja ezeket a tüneteket? - Akár prosztatarák is lehet
Urológus szakorvos mondja el, mikre kell figyeli. A prosztatarák tünetei sokszor ártalmatlannak tünnek.
Mark Laniardo, urológus szakorvos elárulta azt az aggasztó érzést, amely prosztatarákos daganat növekedésére utalhat – közölte a Mirror.
Dr. Mark Laniardo, urológus szakorvos elmondta:
A prosztata egy kicsi, dió nagyságú mirigy, amely csak férfiaknál található meg. A húgyhólyag alatt helyezkedik el, és körülöleli a húgycsövet – azt a csövet, amely a vizeletet és az ondót a testen kívülre vezeti
Hozzátette, hogy ha rosszindulatú sejtek kezdenek felhalmozódni a prosztatában, időbe telhet, mire a tünetek megjelennek.
A szakorvos elmagyarázta, hogy a prosztatarák akkor alakul ki, amikor a mirigysejtek kontrollálatlanul elkezdenek növekedni. A probléma az, hogy míg egyes esetekben annyira lassan fejlődnek, hogy talán sosem okoznak komoly bajt, máskor agresszívan és gyorsan átterjedhetnek a test más részeire.
Éppen ezért fontos rendszeresen kivizsgáltatni magunkat.
A prosztatarák tünetei sokszor ártalmatlannak tűnnek
A tünetek, amelyekre mindenképp oda kell figyelni, mivel ezek jelentkezhetnek, ha daganat van jelen a szervezetben:
- fokozott fáradtság,
- gyakoribb vizelési inger,
- hátfájás és lábgyengeség,
- merevedési zavar,
- vér a vizetelben vagy ondóban.
Ezek a tünetek nem feltétlenül jelentenek rákot, mivel más, nem daganatos urológiai problémákra is utalhatnak – de mindenképp orvoshoz kell fordulni.
