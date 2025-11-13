Ön is tapasztalja ezeket a tüneteket? - Akár prosztatarák is lehet

Mark Laniardo, urológus szakorvos elárulta azt az aggasztó érzést, amely prosztatarákos daganat növekedésére utalhat – közölte a Mirror.

A prosztatarák időben való felismerése kulcsfontosságú lehet

Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Dr. Mark Laniardo, urológus szakorvos elmondta:

A prosztata egy kicsi, dió nagyságú mirigy, amely csak férfiaknál található meg. A húgyhólyag alatt helyezkedik el, és körülöleli a húgycsövet – azt a csövet, amely a vizeletet és az ondót a testen kívülre vezeti

Hozzátette, hogy ha rosszindulatú sejtek kezdenek felhalmozódni a prosztatában, időbe telhet, mire a tünetek megjelennek.

A szakorvos elmagyarázta, hogy a prosztatarák akkor alakul ki, amikor a mirigysejtek kontrollálatlanul elkezdenek növekedni. A probléma az, hogy míg egyes esetekben annyira lassan fejlődnek, hogy talán sosem okoznak komoly bajt, máskor agresszívan és gyorsan átterjedhetnek a test más részeire.

Éppen ezért fontos rendszeresen kivizsgáltatni magunkat.

A prosztatarák tünetei sokszor ártalmatlannak tűnnek

A tünetek, amelyekre mindenképp oda kell figyelni, mivel ezek jelentkezhetnek, ha daganat van jelen a szervezetben:

fokozott fáradtság,

gyakoribb vizelési inger,

hátfájás és lábgyengeség,

merevedési zavar,

vér a vizetelben vagy ondóban.

Ezek a tünetek nem feltétlenül jelentenek rákot, mivel más, nem daganatos urológiai problémákra is utalhatnak – de mindenképp orvoshoz kell fordulni.