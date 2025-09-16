RETRO RÁDIÓ

Jamie Lee Curtis könnyek között tört ki Charlie Kirk tragédiájával kapcsolatban

Az egész világot megrázta Charlie Kirk halála. Jamie Lee Curtis szívszorítónak tartja az esetet.

Létrehozva: 2025.09.16. 15:30
Jamie Lee Curtis sírva emlékezett meg a múlt héten meggyilkolt Charlie Kirkről – noha elmondása szerint szinte semmiben sem értett egyet vele. A színésznő a WTF podcastban, Marc Maron műsorában vallotta be, hogy mélyen megrázta a halálhír, és különösen az, hogy az interneten mennyire könnyen hozzáférhetők a gyilkosságról készült felvételek.

Jamie Lee Curtis bár nem értett egyet Charlie Kirk nézetivel, így is megrázta a gyilkosság Fotó: AFP

Jamie Lee Curtis nem értett egy Kirk nézeteivel

 

A színésznő hangsúlyozta, hogy Kirk nézetei számára elfogadhatatlanok voltak, ennek ellenére tiszteletben tartotta hitét: 

Azt gondolom, hogy ő egy hívő ember volt, és remélem, hogy abban a pillanatban, amikor meghalt, kapcsolatban érezte magát a hitével.

Az interjúban a színésznő a Kirk halálát megörökítő videókat a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokról szóló tudósításokhoz, valamint a Kennedy-gyilkosságról készült híres Zapruder-felvételhez hasonlította. - írta a TMZ cikke.

A merényletet Charlie Kirk ellen helyi idő szerint szerda délelőtt követte el a 22 éves Tyler Robinson, akit nem sokkal később el is fogtak. Az elkövető egy közeli épület tetejéről lőtte le a 31 éves édesapát, aki feleségét és két gyermekét hagyta hátra. A merénylő már korábban kitervelte a gyilkosságot, a lőszerein pedig feliratok is szerepeltek, amelyek az indítékát erősítették. 

 

