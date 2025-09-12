Döbbenetes részletek Charlie Kirk feltételezett gyilkosáról

A 22 éves Tyler Robinsont csütörtök este 10 órakor vették őrizetbe, miután a saját édesapja feladta a hatóságoknak. A gyanú szerint ő Charlie Kirk gyilkosa. Donald Trump elnök nemrég a Fox & Friends műsorában jelentette be, hogy „nagy bizonyossággal” megvan a megfelelő személy, aki már rendőrségi őrizetben van, és reményét fejezte ki, hogy az elkövető halálbüntetést kap majd - írja a Bors.

Az FBI is megerősítette a hírt, elkapták Charlie Kirk feltételezett gyilkosát

A konzervatív politikai aktivistát, a 31 éves Charlie Kirket szerdán lőtték le az Utah Valley Egyetemen tartott „Prove Me Wrong” vitasorozat közben. A támadó egy közeli épület tetejéről nyitott tüzet, majd a biztonsági kamerák tanúsága szerint a tetőről leugorva menekült el a helyszínről. Kirköt a nyakán érte találat, és bár azonnal kórházba szállították, életét már nem tudták megmenteni. Ezek után magyar idő szerint ma délután 3 óra 30 perckor tartottak sajtótájékoztatót Utah államban.

Jó reggelt, hölgyeim és uraim. Megvan.

Ezekkel a szavakkal kezdte Utah kormányzója, Spencer Cox a péntek reggeli sajtótájékoztatót, amelyen bejelentették: elfogták Charlie Kirk feltételezett gyilkosát, a 22 éves Tyler Robinsont.

Spencer Cox, Utah kormányzója

A kormányzó elmondta, hogy Robinson egyik családtagja értesítette a washingtoni seriffhivatalt. A családtag beszámolt nekik arról is, hogy Robinson beismerte a bűncselekményt.

A nyomozók Robinson szobatársát is kihallgatták, aki bemutatta a hatóságoknak a Discordon folytatott beszélgetéseiket.

Robinson szerdán egy szürke Dodge Challengerrel érkezett az Utah Valley Egyetemre, bordó pólóban, világos rövidnadrágban és fekete sapkában. A biztonsági kamerák rögzítették mozgását, és a nyomozók később hasonló ruházatban találták meg.

A kormányzó után az FBI igazgatója, Kash Patel vett át a szót.

Kash Patel, FBI igazgatója, közvetlenül Spencer Cox mögött

"Mindössze 33 óra alatt sikerült elfogni a gyanúsítottat. Az FBI szeptember 11-én 10 órakor tette közzé az első fotókat, majd 10:45-kor nyomravezetői díjat ajánlott fel. Este 10 órakor már őrizetben volt Robinson."

Ez történelmi időkeret. A gyors elfogás a jó rendőri munka diadala

– fogalmazott Patel, hozzátéve, hogy több mint 11 000 bejelentés érkezett a nyomozás során.