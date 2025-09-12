Sorsfordító pillanat: Gwyneth Paltrow megmentette egy nő életét a szeptember 11-i támadások során

2001. szeptember 11. örökre bevésődött a világ emlékezetébe: a terrortámadások során közel 3 000 ember vesztette életét, a New York-i ikertornyok összeomlottak, és az ország megrendült. Azonban sokan személyes történeteket is őriznek erről a napról. Lara Lundstrom Clarke, egy 24 éves New York-i fiatal nő számára a sorsfordító pillanat egy teljesen váratlan találkozásból indult.

A véletlennek köszönhető, hogy Gwyneth Paltrow megmentette egy nő életét Fotó: AFP

Clarke aznap reggel éppen a munkába sietett: a World Trade Centerben dolgozott managerként. Ahogy átvágott a 7. sugárúton, majdnem elütötte egy ezüst Mercedes terepjáró. „Megálltam, ők is satuféket nyomtak. Aztán jött az a tipikus helyzet: ki induljon el előbb. A végén szemkontaktus lett belőle a sofőrrel” – idézte fel évekkel később. A sofőr nem volt más, mint a Hollywood-i színésznő Gwyneth Paltrow, akit akkoriban olyan filmekből ismertek, mint a A nő kétszer vagy a A nagyon nagy ő. „Úristen, Gwyneth Paltrow volt az” – emlékezett Clarke, amelyről az Unilad írt.

A röpke pillanat végül egész életét megváltoztatta. Mivel az incidens feltartotta, lekéste a megszokott metrójáratát. Mire a következővel megérkezett a WTC-hez, már 8:47 volt – egy perccel azután, hogy az első repülő becsapódott az északi toronyba.

Teljes káosz volt a metró kijáratánál, a pincében rekedtünk. Csak a szüleimre gondoltam, hogy mi lenne velük, ha meghalnék. Lebénultam, a szívem vadul vert

– mesélte Clarke. Pár perccel később a második repülőgép is becsapódott, pontosan a 77. emeletbe – oda, ahol ő minden nap dolgozott. „Ha elértem volna azt a metrót, akkor ott ültem volna az asztalomnál a 2-es torony 77. emeletén” – mondta. Clarke később levelet írt Paltrow-nak, hogy kifejezze háláját.

A színésznő egy 2011-es interjúban emlékezett vissza:

Aznap reggel hazafelé tartottam, és egy lány szabálytalanul átkelt az úton. Mindketten megálltunk, hosszú másodpercekig csak vártunk. Tíz évvel később kaptam egy levelet tőle, hogy emiatt késett el a munkából... Rendkívüli történet volt. Csak arra tudtam gondolni, hogy hány embernek voltak hasonló élményei azon a napon – csak épp nem egy ismert személlyel

Egy röpke pillanat, egy véletlen találkozás – és egy ember életben maradt azon a napon, amikor ezrek nem térhettek haza.