Mentőhelikoptert kellett riasztani: a heves családi vita tragikus véget ért

Egy rendkívül heves családi vita vérrontással végződött hétfő délelőtt, Poltáron.

A házaspár közötti heves vita halálos fordulatot vett / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A házaspár heves vitába keveredett, amely odáig fajult, hogy a nő kést ragadott, és megszúrta férjét – írja a TV Noviny. A férfi a mellkasán, a bordák környékén szenvedett súlyos sérülést.

A helyszínre mentőhelikopter érkezett, amely a sérültet a besztercebányai kórházba szállította volna, ám a férfi a szállítás közben belehalt sérüléseibe.

A rendőrség vizsgálja az ügy részleteit, további információk egyelőre nem állnak rendelkezésre. - írja a Paraméter.