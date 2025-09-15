RETRO RÁDIÓ

Mentőhelikoptert kellett riasztani: a heves családi vita tragikus véget ért

A hatóságokat azonnal riasztották.

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.09.15. 22:02
tragédia mentőhelikopter házaspár

Egy rendkívül heves családi vita vérrontással végződött hétfő délelőtt, Poltáron.

alt=A házaspár közötti heves vita halálos fordulatot vett
A házaspár közötti heves vita halálos fordulatot vett / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A házaspár heves vitába keveredett, amely odáig fajult, hogy a nő kést ragadott, és megszúrta férjét – írja a TV Noviny. A férfi a mellkasán, a bordák környékén szenvedett súlyos sérülést.

A helyszínre mentőhelikopter érkezett, amely a sérültet a besztercebányai kórházba szállította volna, ám a férfi a szállítás közben belehalt sérüléseibe.

A rendőrség vizsgálja az ügy részleteit, további információk egyelőre nem állnak rendelkezésre. - írja a Paraméter. 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu