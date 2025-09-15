Mentőhelikoptert kellett riasztani: a heves családi vita tragikus véget ért

A hatóságokat azonnal riasztották.
Egy rendkívül heves családi vita vérrontással végződött hétfő délelőtt, Poltáron.
A házaspár heves vitába keveredett, amely odáig fajult, hogy a nő kést ragadott, és megszúrta férjét – írja a TV Noviny. A férfi a mellkasán, a bordák környékén szenvedett súlyos sérülést.
A helyszínre mentőhelikopter érkezett, amely a sérültet a besztercebányai kórházba szállította volna, ám a férfi a szállítás közben belehalt sérüléseibe.
A rendőrség vizsgálja az ügy részleteit, további információk egyelőre nem állnak rendelkezésre. - írja a Paraméter.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.