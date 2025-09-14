RETRO RÁDIÓ

Horrorbaleset az M1-esen: riasztották a mentőhelikoptert

Szörnyű karambol történ az egyik autó kigyulladt. Mentőhelikopter érkezett a helyszínre.

baleset mentőhelikopter M1-es autópálya

Három gépkocsi ütközött össze vasárnap reggel az M1-es autópálya 31-es kilométerszelvényénél, Mály térségében, Győr felé vezető irányban. A súlyos baleset helyszínére mentőhelikoptert is riasztottak.

mentőhelikopter
Vasárnap reggel riasztották a mentőhelikoptert az M1-es autópályán történt balesethez (Fotó: OMSZ)

A mentőszolgálat mentőhelikoptert is küldött a helyszínre

Az ütközés következtében az egyik gépkocsi kigyulladt. A jármű lángjainak oltását először a közútkezelő helyszínen lévő szakemberei kezdték meg, majd a bicskei önkormányzati tűzoltók érkeztek a helyszínre, akik egy vízsugár segítségével teljesen elfojtották a tüzet. A balesethez a bicskei önkormányzati tűzoltók mellett a tatabányai és a bajnai hivatásos tűzoltók, valamint a mentők járművei, illetve mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, ahol teljes útlezárás mellett végzik a munkálatokat – számolt be róla a katasztrófavédelem.

Hasonlóan súlyos baleset történt pár napja a 3-as főúton is, a 113-as kilométerszelvénynél egy gépkocsi borult az oldalára az árokban. A járműben csak a sofőr utazott, akit a füzesabonyi hivatásos tűzoltók a mentőszolgálattal közösen emeltek ki a roncsból. Az esethez mentőhelikoptert is riasztottak, amely a sérült gyors ellátásáról gondoskodott.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
