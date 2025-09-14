Horrorbaleset az M1-esen: riasztották a mentőhelikoptert

Szörnyű karambol történ az egyik autó kigyulladt. Mentőhelikopter érkezett a helyszínre.
Három gépkocsi ütközött össze vasárnap reggel az M1-es autópálya 31-es kilométerszelvényénél, Mály térségében, Győr felé vezető irányban. A súlyos baleset helyszínére mentőhelikoptert is riasztottak.
Az ütközés következtében az egyik gépkocsi kigyulladt. A jármű lángjainak oltását először a közútkezelő helyszínen lévő szakemberei kezdték meg, majd a bicskei önkormányzati tűzoltók érkeztek a helyszínre, akik egy vízsugár segítségével teljesen elfojtották a tüzet. A balesethez a bicskei önkormányzati tűzoltók mellett a tatabányai és a bajnai hivatásos tűzoltók, valamint a mentők járművei, illetve mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, ahol teljes útlezárás mellett végzik a munkálatokat – számolt be róla a katasztrófavédelem.
Hasonlóan súlyos baleset történt pár napja a 3-as főúton is, a 113-as kilométerszelvénynél egy gépkocsi borult az oldalára az árokban. A járműben csak a sofőr utazott, akit a füzesabonyi hivatásos tűzoltók a mentőszolgálattal közösen emeltek ki a roncsból. Az esethez mentőhelikoptert is riasztottak, amely a sérült gyors ellátásáról gondoskodott.
