Riasztották a mentőhelikoptert: súlyos baleset történt a magyar főúton

A járműben egy ember utazott.

Szerző: KL
Létrehozva: 2025.09.10. 09:05
baleset autó mentőhelikopter árokba borult katasztrófavédelem

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután oldalával az árokba borult egy gépkocsi a 3-as főút 113-as kilométerszelvényénél, Kápolna térségében.

A járműben csak a vezetője utazott, akit a füzesabonyi hivatásos tűzoltók a mentőkkel együttműködve emeltek ki. A helyszínre mentőhelikopter is érkezik - számol be róla a katasztrófavédelem.

 

