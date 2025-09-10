Riasztották a mentőhelikoptert: súlyos baleset történt a magyar főúton

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután oldalával az árokba borult egy gépkocsi a 3-as főút 113-as kilométerszelvényénél, Kápolna térségében.

A járműben csak a vezetője utazott, akit a füzesabonyi hivatásos tűzoltók a mentőkkel együttműködve emeltek ki. A helyszínre mentőhelikopter is érkezik - számol be róla a katasztrófavédelem.