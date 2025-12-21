Botrány: megfenyegették a magyar tudományos élet legnagyobb neveit

Nem akármilyen helyzet alakult ki a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatnál, melynek irányító testületeit ugyan nemzetközileg elismert tudományos szaktekintélyek alkotják, mégis már-már erőszakos módon lemondatná őket az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF). Csakhogy ezzel a szervezettel nincs minden rendben - hívta fel rá a figyelmet a Világgazdaság.

HUN-REN: kitört a botrány, lemondatnák a tudósokat / Fotó: Nagy Márton / HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat / Facebook

Az ADF tudniillik nem rendelkezik érdemi tudományos teljesítménnyel: ennek tudatában furcsán hat, hogy felszólította a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat új, nemzetközileg elismert és kiemelkedő teljesítményt felmutató tagjait, hogy mondjanak le a tisztségükről. Az ADF ráadásul nem is képviseli az akadémiai dolgozókat, és azt sem lehet biztosan tudni, pontosan hány taggal rendelkezik. Ezzel együtt is az elmúlt az elmúlt időszakban folyamatosan gáncsolja a kutatóhálózat megújulását. A HUN-REN ezzel együtt is fejlődő pályára állt, például jelentős kutatói béremelés történt az idén, amivel

a kutatói átlagos alapbérek meghaladják a bruttó 850 ezer forintot.

A napokban pedig a kutatóhálózat 25 éves keretmegállapodást kötött a kormánnyal, amelynek értelmében több mint kétszeresére – 2027-ig közel 90 milliárd forintra –, nő a HUN-REN finanszírozása.

A Magyar Nemzet már korábban bemutatta, hogy az ADF hatfős elnökségéből három kutató lényegében semmilyen érdemi eredménnyel nem büszkélkedhet, legalábbis ami a tudományos munkában mérvadónak számító hivatkozásokat illeti. A három további tag is legfeljebb csak középszerű tudományos teljesítményt tudhat magáénak.

Az is sokatmondó, hogy az ADF elnökségi tagjai úgy nyilvánulnak meg a kutatóhálózatot érintő kérdésekben, hogy a hat elnökségi tagból négyen nem is a HUN-REN-ben, hanem az ELTE-n dolgoznak: többen közülük annak az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpontnak a dolgozói, amelynek kutatói rendszeresen tudományosnak álcázott, de inkább belpolitikai tevékenységet végeznek. A Világgazdaság forrásai egyébként úgy értékeltek, hogy az egész botrány mögött inkább az feltételezhető, hogy az ADF valójában nem a magyar kutatókat és tudományos munkatársakat képviselő szervezet, hanem egy társaság, amely „a saját, de leginkább Brüsszel érdekei mentén lép fel, és politikai érdekből akadályozva a magyar tudomány sikerét”.

