Mutatjuk kik vehették át az állami kitüntetéseket

Augusztus 20. alkalmából adományozható állami kitüntetéseket és művészeti elismeréseket, köztük Népművészet Mestere díjakat adott át Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Varga-Bajusz Veronikával és Závogyán Magdolnával, a tárca államtitkáraival kedden Budapesten, a Pesti Vigadóban.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter adta át a díjakat. Fotó: MTI

Nemzetünk születésnapja nemcsak egy ország ünnepe, hanem minden magyaré. Azoké, akiknek születésnapját generációról generációra ünnepli családjuk, vagy történelmünket formáló tettei miatt nemzetünk, Európa sőt a világ, mert örökségük velünk él most is

- emelte ki Hankó Balázs a díjátadón mondott beszédében.

Hangsúlyozta: egyik legnagyobb formátumú államférfink István király, aki nem csupán országot, hazát teremtett, hanem mindezt a kereszténység fundamentumára helyezte, "melynek szegletkövei hitünk által formált kultúránk, a világot jobbítani szándékozó tudásunk, a közösséget szolgáló hivatásunk, és nemzetünk jövőjének zálogai, családjaink". A miniszter a díjazottakról szólva kiemelte: "mindaz, amit tudunk a világról és hazánkról, és mindaz, amit majd még megismerünk, megtanulunk és továbbadunk róla, az az önök elméjében és szívében, lelkében van, önök emelik a mindennapokban magasba a magyar nemzetet".

Azok, akiktől fiatalok százai tanulnak néptáncot és népzenét, vagy értik meg a klasszikusokat, azok, akik a világ élvonalába juttatják a magyar egyetemeket, akik élővé teszik a magyar hagyományokat, akik tanítanak, a sport szeretetére nevelnek fiatalokat, támogatják a legnehezebb helyzetben lévőket, vagy gyógyítják a betegségben szenvedőket - sorolta. "

Közös felelősségünk, hogy nemzetünk értékállóságát, a teremtett világ rendje szerinti tiszteletét, a családok iránti elkötelezettségét megőrizzük egy olyan korban, amikor számos helyen a mindezen alapvető értékeket tagadó amorf ideológiák tombolnak" - hangoztatta a miniszter.

Az ünnepségen Hankó Balázs Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkárral a Magyar Érdemrend Parancsnoki Kereszt polgári tagozat, a Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat és a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat díjakat, valamint a Magyar Arany-, Ezüst- és Bronz Érdemkereszt polgári tagozat elismeréseket adta át.