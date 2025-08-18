Hatalmas sikerrel indult útjára Mága Zoltán 100 állomásos jótékonysági koncertsorozata

Az esemény a nemzeti összetartozás, a keresztény értékrend és a közös szolgálat ünnepélyes üzenetével kezdte meg országjáró útját.

Mága Zoltán Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország című 100 állomásos jótékonysági koncertsorozata kezdetét veszi

A Kárpát-medence legnagyobb jótékonyság koncertsorozatának nyitóeseményével Szent István királyunk örökségének jegyében, Budapest szívéből indult el az üzenet a világnak: Magyarország szabad, békés és erős ország és saját jövőnkről mi döntünk, és együtt írjuk tovább nemzetünk történetét.

Mága Zoltán ünnepi köszöntőjében így fogalmazott:

Szent István király nemcsak országot alapított, hanem jövőt is épített. Olyan alapokat fektetett le, amelyekre a magyarság ezer éve támaszkodik: a keresztény hitet és a közösség erejét.

A művész külön köszöntötte azokat, akik nap mint nap a közösség szolgálatában állnak:

„Hálánk és tiszteletünk jeléül szeretném köszönteni a rendvédelmi és egészségügyi dolgozókat, a pedagógusokat és a szociális intézményekben dolgozókat. Ők, áldozatos munkájukkal valóban sokat tesznek a jelenért és a jövőért.”

Megható szavakkal fordult az idősekhez is:

„Ők azok, akik értünk dolgoztak, neveltek, példát mutattak. Megérdemlik, hogy soha ne feledkezzünk meg róluk! Egy kedves szó, egy apró gesztus nem kerül sokba – de felbecsülhetetlen az értéke.”

A gála díszvendégei között egyházi főméltóságok, miniszterek, országgyűlési képviselők, tábornokok, valamint közel húsz ország diplomatái és nagykövetei foglaltak helyet.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter ünnepi köszöntőjében kiemelte:

Nemzetünk és kereszténységünk két nagy ünnepe között vagyunk. Szent István királyunk Szűz Mária oltalmába ajánlotta nemzetünket, augusztus 20-án pedig közös születésnapunkat ünnepeljük. Hitünkre, nemzetünkre, kultúránkra és családjainkra büszke magyarokként vagyunk jelen, és ennek az összetartozásnak jelképe ez a koncert.

A koncerten részt vett Robert Palladino, az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője is, aki Donald Trump amerikai elnök személyes üdvözletét tolmácsolta. Beszédében hangsúlyozta: Mága Zoltán kulturális utazó nagykövetként nemcsak az amerikai–magyar barátságot erősíti, hanem a nemzetek és kultúrák közötti hídépítés fontos alappillére.