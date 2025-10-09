Hátfájdalomra panaszkodott, borzalmas betegség követelte a családapa életét

Egy angol négygyerekes édesapa júliusban kezdett el hátfájdalomra panaszkodni. Steve Burrows nem gondolta, hogy komoly probléma áll a fájdalom hátterében. Viccelődve tudatta családjával, hogy az öregedés miatt jelentkezett a hátfájás, az igazság azonban sokkal rosszabb volt.

A családapa hátfájdalomra panaszkodott, majd kiderült, súlyos betegség áll a háttérben Fotó: GoFundMe

A hátfájdalom borzalmas betegséget rejtett

A férfi fájdalmat tapasztalt a háta alsó részében, amin hétköznapi módszerekkel próbált segíteni. A nyújtások azonban nem vezettek eredményre és egy hónap után a fájdalom már elviselhetetlenné vált. A 38 éves Burrows elment a kórházba, ahol néhány vizsgálat után megállapították, az apa végbélrákban szenved. A végbélrák a vastagbél utolsó szakaszában, a végbélben kialakuló rosszindulatú daganat. A betegség főleg az 50 év feletti férfiakat érinti.

Pár hét után újabb vizsgálatok kimutatták a a szívszorító igazságot, Burrows a betegség negyedik stádiumában járt, vagyis a rák már más szerveire is átterjedt. Az apa állapota gyorsan romlásnak indult és a fájdalom első megjelenése után két hónapra tragikus módon elhunyt a szörnyű betegség következtében.

Burrows párja nehezen hiszi el, hogy ilyen rövid idő alatt elvesztette a gyerekei apját. A diagnózis után pár hete maradt hátra. Az apa harcolni akart a betegsége ellen, akkor érkezett meg a lesújtó hír, hogy a rák már a májára is átterjedt.

Kezdetben csak ártatlannak tűnő hátfájás volt, ezért soha nem gondoltam volna, hogy ez lesz a vége.

A nő mindenkit biztat arra, hogy vizsgáltassa ki magát a betegség ellen. Mivel a végbélráknak nincsenek feltűnő tünetei, ezért sokáig észrevétlen tud maradni. Tünetei lehetnek a széklet megváltozása, a vér a székletben, hasi fájdalom, fáradtság és fogyás. A korai felismerés és kezelés kulcsfontosságú a gyógyuláshoz, ezért fontos az orvosi szűrések elvégzése, különösen 50 év felett – írja a DailyMail.