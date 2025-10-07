„Fájni kezdett a lábam, aztán megdöbbentő hírt kaptam az orvostól”

Sophie Fay 2024 márciusában furcsa, fájdalmat tapasztalt a jobb térde mögött. Mivel nemrég kezdett személyi edzővel edzeni, azt hitte, izomhúzódásról van szó. Azonban amikor a vádlija bedagadt és forróvá vált, kollégái is észrevették a változást, ezért orvoshoz fordult.

Eleinte azt mondták neki, vérrög vagy izomprobléma állhat a háttérben, azonban amikor a fájdalom tovább erősödött, és kiderült, hogy a jobb vádlija hat centiméterrel nagyobb, mint a bal, további vizsgálatokat kért.

2024 novemberében MRI-vizsgálat során kiderült, hogy egy hatalmas daganat tölti ki az egész vádliját, amelyet spindle sejtes csontrákként azonosítottak, ez egy rendkívül ritka daganat. Mivel az érintett véredényeket és idegeket a tumor teljesen körbefogta, az orvosok közölték, hogy az egyetlen kezelési lehetőség a térd feletti amputáció. Sophie jelenleg lábprotézissel él, és igyekszik alkalmazkodni az új élethez.

Egyetlen dolog járt a fejemben: csak ne legyen többé rák. Azt gondoltam, ha ezt túlélem, minden mással megbirkózom. Ilyenkor rádöbbensz, hogy az élet véges, és nem vagyunk legyőzhetetlenek

- mondta Sophie.

Ez a daganatfajta többnyire 40 év felettieket érint, és rendkívül ritka, a csontdaganatok mindössze 2–5 százalékát teszi ki. Mivel az erek és idegek teljesen körül voltak nőve a tumortól, az orvosok szerint a végtagmegtartó műtét nem volt lehetséges.

Sophie háromhavonta jár kontrollra, hogy ellenőrizzék, nem tért-e vissza a daganat. Közben újra elkezdett dolgozni, egyelőre nem klinikai szerepben, és bevallotta, hogy azóta érzelmileg érzékenyebbé vált - írja az Express.