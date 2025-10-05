Sokkoló felelőtlenség: Orvosai azt mondták a férfinak csak figyeljen, miközben a betegség agresszívan növekedett

Amikor egy férfi otthoni tesztje rákra utaló jelet mutatott ki, orvosa csak annyit mondott, hogy figyeljen és várjon. Azonban csak később derült ki, hogy a betegség agresszívan növekedett, ami akár életét is követelhette volna.
Egy kétgyermekes apa, aki egy otthoni teszt után fedezte fel, hogy prosztatarákja van, azt állítja, hogy háziorvosa azt tanácsolta neki, hogy figyeljen és várjon, noha a betegség agresszívan növekedett.
Jason Yeo, Devonból, megdöbbent, amikor felesége által 2023 elején vásárolt otthoni PSA (prosztata specifikus antigén) teszt azt mutatta, hogy további lépésekre van szükség, annak ellenére, hogy semmilyen tünete nem volt.
Miután felkereste háziorvosát, és elvégezték a második tesztet, az eredmények azt mutatták, hogy az 54 éves férfi PSA-szintje az átlagnál magasabb. Állítása szerint azonban háziorvosa azt mondta neki, hogy figyeljen és várjon, és úgynevezett aktív megfigyelést javasoltak, vagyis ahelyett, hogy gyógyszert vagy műtétet kapott volna, néhány havonta PSA-tesztekkel és vizsgálatokkal követték volna az állapotát.
Családja biztatására második orvosi véleményt kért, és fizetett egy magán MRI-vizsgálatért, amely kimutatta, hogy megnagyobbodott a prosztatája. Néhány hónappal később a tesztek azt mutatták, hogy PSA-szintje szinte megduplázódott, és azután megkapta a prosztatarák lesújtó diagnózisát. Ennek ellenére ismét az aktív megfigyelést javasolták neki.
Yeo megoldást keresve a Prost8 jótékonysági szervezethez fordult, amely segített neki, hogy Londonba utazhasson krioterápiás kezelésre, amely még nem annyira elérhető széles körben.
Talán bocsánattal tartozunk önnek, mert a daganat agresszívebb, mint ahogy a torbay-i kórház vagy mi magunk gondoltuk.
- közölték vele a kezelés előtti konzultáción.
A kezelés után Yeo remisszióba került, és továbbra is rendszeres ellenőrzésekre és PSA-tesztekre jár, hogy nyomon kövessék az esetleges változásokat. Most arra buzdítja a férfiakat, hogy soha ne hagyják figyelmen kívül a tüneteket vagy a teszteredményeket, ha valami nem stimmel, és ne fogadják el a nemleges választ.
Emellett elindította saját kampányát, a Kick Prostate Cancer into Touch kezdeményezést, amelynek célja egy országos prosztatarákszűrési program bevezetése.
Nincs orvosi szakértelmem, csak az a megérzésem volt, hogy valami nincs rendben, és a feleségem meg az apám is azt mondta: "Ne fogadd el ezt válaszként." Nélkülük és a Prost8nál dolgozó Paul nélkül most nem így beszélgetnénk, az eredmény teljesen más lett volna.
- mondta Yeo.
A férfi szinte teljesen biztos volt abban, hogy ha vár, akkor a rák tovább terjed szervezetében.
A daganat agresszívebb volt, mint gondolták. Szerintem, ha a PSA-teszt problémát jelez, azonnali lépésnek kellene következnie: diagnózis, és ha prosztatarák, akkor azonnal kezelni kell.
A diagnózis előtt Yeo elmondása szerint soha nem járt orvosnál, és semmi sem utalt arra az életmódjában, hogy ilyen betegség fenyegetné. 2023 februárjában felesége, Donna két egészségügyi szűrőcsomagot és PSA-tesztet vásárolt neki, majd egész élete felfordult.
Miután azt mondták neki, hogy figyeljen és várjon, és elvégezte a magán MRI-vizsgálatot, 2024 februárjában az ellenőrzés során kiderült, hogy PSA-szintje szinte megduplázódott. A torbay-i kórház urológiai osztályára utalták, ahol 2024 áprilisában biopsziát végeztek rajta, és még abban a hónapban közölték vele, hogy prosztatarákja van.
A várakozási idő nagy lelki megterhelést okozott neki, és mentális egészsége is megroppant. Szerencsére a kezelés új reményt adott neki, és végül remisszióba került - írta a Daily Mail.
