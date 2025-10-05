Sokkoló felelőtlenség: Orvosai azt mondták a férfinak csak figyeljen, miközben a betegség agresszívan növekedett

Egy kétgyermekes apa, aki egy otthoni teszt után fedezte fel, hogy prosztatarákja van, azt állítja, hogy háziorvosa azt tanácsolta neki, hogy figyeljen és várjon, noha a betegség agresszívan növekedett.

Orvosai tanácsa ellenére a férfi érezte, hogy a betegség agresszívan növekedett. (Képünk illusztráció)Fotó: freepik.com

Bár a betegség agresszívan növekedett nem kapott kezelést a férfi

Jason Yeo, Devonból, megdöbbent, amikor felesége által 2023 elején vásárolt otthoni PSA (prosztata specifikus antigén) teszt azt mutatta, hogy további lépésekre van szükség, annak ellenére, hogy semmilyen tünete nem volt.

Miután felkereste háziorvosát, és elvégezték a második tesztet, az eredmények azt mutatták, hogy az 54 éves férfi PSA-szintje az átlagnál magasabb. Állítása szerint azonban háziorvosa azt mondta neki, hogy figyeljen és várjon, és úgynevezett aktív megfigyelést javasoltak, vagyis ahelyett, hogy gyógyszert vagy műtétet kapott volna, néhány havonta PSA-tesztekkel és vizsgálatokkal követték volna az állapotát.

Családja biztatására második orvosi véleményt kért, és fizetett egy magán MRI-vizsgálatért, amely kimutatta, hogy megnagyobbodott a prosztatája. Néhány hónappal később a tesztek azt mutatták, hogy PSA-szintje szinte megduplázódott, és azután megkapta a prosztatarák lesújtó diagnózisát. Ennek ellenére ismét az aktív megfigyelést javasolták neki.

A betegség rosszabb volt, mint az orvosok az először gondolták

Yeo megoldást keresve a Prost8 jótékonysági szervezethez fordult, amely segített neki, hogy Londonba utazhasson krioterápiás kezelésre, amely még nem annyira elérhető széles körben.

Talán bocsánattal tartozunk önnek, mert a daganat agresszívebb, mint ahogy a torbay-i kórház vagy mi magunk gondoltuk.

- közölték vele a kezelés előtti konzultáción.

A kezelés után Yeo remisszióba került, és továbbra is rendszeres ellenőrzésekre és PSA-tesztekre jár, hogy nyomon kövessék az esetleges változásokat. Most arra buzdítja a férfiakat, hogy soha ne hagyják figyelmen kívül a tüneteket vagy a teszteredményeket, ha valami nem stimmel, és ne fogadják el a nemleges választ.

Emellett elindította saját kampányát, a Kick Prostate Cancer into Touch kezdeményezést, amelynek célja egy országos prosztatarákszűrési program bevezetése.