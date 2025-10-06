"Azt hittem, csak újdonsült anyaként aggódok - a gyermekem most az életéért küzd"

Egy brit nő, aki aggódott kisbabája egészségéért, eleinte azt a választ kapta az orvosoktól, hogy csak mivel újdonsült anya, szorong. Egészen addig így volt ez, amíg a kisfiát nyaralás közben sürgősen meg nem kellett műteni.

Az orvosok eleinte azt gondolták, újdonsült anyaként túlságosan aggódik a nő. (Képünk illusztráció) Fotó: Hu Chen / unsplash.com

Újdonsült anya aggódásának tudták be az orvosok a tüneteket

A 38 éves Lucica Antohi elmondása szerint kisfia, Matias, aki 2023 januárjában születettet, már az első pillanattól fogva úgy nézett ki, mintha a hasa fel lenne puffadva. Az orvosok azonban azt mondták, nincs oka aggodalomra.

Azonban 2024 júniusában, egy spanyolországi nyaralás során a kisfiú abbahagyta az evést, és a pelenkái is szárazak maradtak. Az édesanya az alicantei kórházba rohant vele, ahol röntgent, vérvizsgálatot és ultrahangot végeztek rajta június 23-án, majd fény derült egy 21,5 centiméteres daganatra Matias jobb veséjén.

Bár az orvosoknak július 4-én sikerült a daganat nagy részét eltávolítani, egy hónappal később visszatért. Ezt követően az essexi anya kénytelen volt ideiglenesen Spanyolországba költözni, mert az Egyesült Királyságban túl hosszúak a kórházi várólisták.

A műtétek ellenére már nem tud többet tenni a kórház

Most a valenciai La Fe kórházban Matias négy újabb műtéten esett át, továbbá kemoterápiát, sugárkezelést és immunterápiát is kapott. Viszont már nem tud többet tenni a kisfiúért a kórház, így édesanyja próbál gyűjteni egy alternatív kezelésre, az Osimetrinib nevű gyógyszerre, amelyet az amerikai St. Jude Kórházban kaphatna meg.

Ez egy szülő legnagyobb rémálma. Láttam, ahogy a gyermekem ennyit szenved. Csak remélni tudom, hogy a történetünk elér egy olyan szakemberhez, aki tud segíteni.

- írta az édesanya.

Matias igazi harcos, már most rengeteget átélt, és még mindig erős. Ez egy rendkívül agresszív daganat, ami huszonnyolcszor gyorsabban nő, mint a normális sejtek. Az Osimetrinib képes lenne elpusztítani a tumort, égetően szüksége van erre a kezelésre.

A rengeteg kezelés és műtét ellenére is gyorsan nőtt a daganat

Lucica elmondta, hogy Matias születésekor, 2023. január 15-én, már észrevette a duzzadt hasát, és több mint húsz alkalommal fordult orvoshoz a kisfiú puffadása, köhögése és náthás tünetei miatt.

Azt mondták, túlzottan aggódom, és mivel jól evett, kezdtem elhitetni magammal, hogy tényleg minden rendben.

A család, Lucica, párja, Matias és hároméves lányuk, 2024. június 1-jén utazott el Alicanteba, ahol a tünetek egyre látványosabbá váltak. Ezt követően Matiasnál mesoblasztikus nephromát diagnosztizáltak, egy gyorsan növekvő vesedaganatot, amely vérzett is.

Rémisztő volt, láttuk, ahogy a hasa tágul, mert belül vérzik. Ez a fajta rák általában már a terhesség alatt kimutatható, sok ultrahangom volt, de senki nem vette észre.

2024. július 4-én eltávolították Matias jobb veséjét és a daganatot más szervekről is. Azonban augusztus közepén Matias ismét fájdalmakra panaszkodott, és kiderült, hogy a daganat ismét megnőtt, ezért Valenciába szállították. Szeptember 16-án újra kimetszették a tumort. Mindezek ellenére 2025. január 30-án ismét műteni kellett, majd sugár kezelést kapott.