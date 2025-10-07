Tönkretette az életét a hatalmas lottónyeremény: öt évvel a jackpot után életét vesztette a férfi

A tragikus sorsú Keith Gough, Shropshire-ból, normális életet élt, mielőtt 2005-ben 9 millió fontot (körülbelül 4 milliárd forint) nyert a lottón. Sajnos már nincs köztünk, hogy megünnepelje lottónyereménye 20. évfordulóját. Halála előtt gyakran tanácsolta a sorsjegyet vásárolni szándékozóknak a kisboltban, hogy ne vegyenek lottószelvényt, mert tönkretette az életét.

Tönkretette az életét a lottónyeremény Fotó: Pexels (Képünk illusztráció!)

9 millió fontos lottónyeremény tette tönkre az életét

A 25 éve házasságban élő apa pékként dolgozott, amikor szupergazdaggá vált. A „mindent vagy semmit” elv alapján Keith VIP páholyra költött 350 ezer fontot (több mint 150 millió forint) az Aston Villa stadionjában, versenylovakat és egy luxus BMW-t vásárolt, hogy csak néhányat említsünk az extra költések közül. Mivel már nem volt szüksége pénzkeresetre, otthagyta a helyi pékséget, és végül elvált a feleségétől. Azonban napi cél nélkül hamar unatkozni kezdett, ami súlyos ivászatba torkollott.

Rutin nélkül az életemben elkezdtem költeni, költeni, költeni, végül egyszerűen unatkoztam. A nyeremény előtt csak egy kis bort ittam az étkezésekhez. Népszerű voltam, de elűztem minden barátomat. Már senkiben sem bízom. Az életem fantasztikus volt. De a lottó mindent tönkretett. Mi értelme a pénznek, ha az ember sírva fekszik az ágyba?

- nyilatkozta halála előtt egy évvel, mindössze 58 évesen.

Alkoholfogyasztás végül oda vezetett, hogy rehabilitációs klinikára kellett mennie, ahol újabb problémák érték. Keith szerencsejátékra pazarolta vagyonát, és 700 ezer fontot (körülbelül 300 millió forint) csalt el tőle egy férfi.

Azonban mindössze öt évvel a lottónyeremény után Keith, aki ekkorra már megtört ember volt és alkoholt fogyasztott, sajnálatos módon 2010-be hosszú betegség után életét vesztette. Beszámolók szerint halálra itta magát, a szívrohamot az alkohol és a stressz idézte elő.

Keith kedves ember volt. Nagy figura, fantasztikus fickó, aki nagyon fog hiányozni. Furcsán hangozhat, de valószínűleg a pénznyeremény volt a legrosszabb, ami történhetett vele. Nagyon szomorú

- mondta Keith barátja.