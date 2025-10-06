Százmilliókat nyert a kaparóson, kórházba juttatta a vagyon a mázlista férfit

A 39 éves angol targoncás, Adam Lopez több mint 1 millió fontot (450 millió forint) nyert a kaparóson, azonban a nyeremény öröme hamarosan tragikus fordulatba ment át, miután a szerencsés férfit a féktelen ünneplés miatt kórházba kellett szállítani.

Nyert a kaparóson, de az öröm tragikus fordulatba ment át (Fotó: pexels.com – Képünk illusztráció)

Nyert a kaparóson, ám a milliós nyeremény ijesztő helyzetbe sodorta

Lehetővé tette számomra, hogy olyan életet éljek, amit soha nem éltem, de azt hiszem, rossz irányba indultam el

– nyilatkozta Adam Lopez az óriási nyeremény kapcsán.

Júliusban a férfi a közeli Norwich egyik sarkán lévő boltban vásárolt öt kaparós sorsjegyet, darabonként 5 fontért (körülbelül 2 500 forint). Nyereménye miatt bankszámlája 1 millió fontra (körülbelül 450 millió forint) nőtt.

Amikor megláttam az 1 millió fontot, nem tudtam, mit kezdjek magammal, így a sorsjegyet anélkül dugtam a kesztyűtartóba, hogy bármin is gondolkodtam volna. Mindig úgy képzeltem, hogy örömömben kiabálni fogok, ha valaha nagyot nyerek, de amikor tényleg megtörtént, teljesen elnémultam

– mondta Adam. Bevallotta, készített egy költségvetést, amiben meghatározta, hogy mennyit költ szórakozásra, illetve mennyit ajándékoz a szeretteinek, és a fennmaradó összeget pedig a jövőjébe szerette volna fektetni.

Adam azonban hamar rájött, hogy a családja álmainak megvalósítására szánt kezdeti kiadások gyorsan átalakultak három hónapig tartó, megszakítás nélküli bulizássá.

Felmondtam a munkahelyemen, amit soha nem kellett volna megtennem! Elveszítettem az életem rendszerét és a mindennapi rutinomat… Teljesen elszakadtam a korábbi életemtől

– vallotta be a férfi.

A helyzetet tovább súlyosbította, hogy Adam kórházba került kétoldali tüdőembóliával, miután a lábában kialakult vérrög a tüdejébe jutott – számolt be róla a People Magazin.

Több mint nyolc nap kórházi kezelés után a férfi ráébredt, hogy az ijesztő egészségügyi élménye figyelmeztetésként szolgált: az egészségét kell előtérbe helyeznie és vissza kell térnie a normális élethez.

„Ez rávilágít az élet két oldalára, mert nem számít, van-e egy milliód, százmilliód, egy milliárdod vagy egy billiód, amikor a mentő hátuljában ülsz, egyik sem számít.”