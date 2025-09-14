2,87 milliárdot nyert az elérhetetlen lottónyertes

Jó kis érzelmi hullámvasút lehetett! A lottónyertes házaspár majdnem egy héttel a sorsolás után találta csak meg az elveszett lottószelvényét.

A lottónyertes pár véletlenszerűen választott számokkal játszott

Fotó: Pixabay/ChiniGaray/Képünk illusztráció

A lottónyertes pár majdnem egy hétig nem tudta, hogy nyert

Az ausztrál Powerball sorsolás nyertesei több mint 13 millió dollárt (körülbelül 2,87 milliárd forint) vihettek haza. Igaz, a helyi lottó mázlistáinak nem indult könnyen az örömmámor!

A Powerball-sorsolás nyerteseit szeptember 4-én, csütörtökön jelentették be a jegyforgalmazók. Egy melbourne-i, tehetős Brighton negyedben élő nagyszülőpár birtokolta az egyiket a négy első díjas szelvény közül, amely jelentős összeget biztosított számukra.

A pár nem volt regisztrálva a The Lotto Members Clubban, ezért a hivatalos szervek nem tudták őket értesíteni.

Ez hihetetlen! Sokkoló! Felfoghatatlan. Fogalmunk sem volt róla, miközben egész idő alatt a nyertes szelvény a hűtőnkön figyelt

– mondta a nyertes nagymama, aki hozzátette, hogy a férjével együtt nagyon elfoglaltak voltak, ezért felejtették el a szelvényt.

Azt is elárulta, hogy a több mint 13 millió dollárt hozó számokat teljesen véletlenszerűen választották. A házaspár azt tervezi, hogy a nyereményüket a gyermekeikre és az unokáikra költik, emellett remélik, hogy vásárolhatnak maguknak egy házat is.

Évek óta vettünk szelvényeket. Nem hiszem el! Fogalmam sincs, hogy tovább dolgozzak, vagy nyugdíjba menjek?

– mondta tréfásan a nyertes feleség.

A pár a szelvényt East Brighton egyik üzletében vásárolta. A nyertes számok: 9, 22, 23, 3, 13, 28 és 32, míg a Powerball-szám 5 volt – írja a People Magazin.