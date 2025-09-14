RETRO RÁDIÓ

2,87 milliárdot nyert az elérhetetlen lottónyertes

A házaspár megfeledkezett a sorsolásról. Véletlen számokkal játszott a lottónyertes pár.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.14. 16:00
Jó kis érzelmi hullámvasút lehetett! A lottónyertes házaspár majdnem egy héttel a sorsolás után találta csak meg az elveszett lottószelvényét.

A lottónyertes pár majdnem egy hétig nem tudta, hogy nyert

Az ausztrál Powerball sorsolás nyertesei több mint 13 millió dollárt (körülbelül 2,87 milliárd forint) vihettek haza. Igaz, a helyi lottó mázlistáinak nem indult könnyen az örömmámor!

A Powerball-sorsolás nyerteseit szeptember 4-én, csütörtökön jelentették be a jegyforgalmazók. Egy melbourne-i, tehetős Brighton negyedben élő nagyszülőpár birtokolta az egyiket a négy első díjas szelvény közül, amely jelentős összeget biztosított számukra.

A pár nem volt regisztrálva a The Lotto Members Clubban, ezért a hivatalos szervek nem tudták őket értesíteni.

Ez hihetetlen! Sokkoló! Felfoghatatlan. Fogalmunk sem volt róla, miközben egész idő alatt a nyertes szelvény a hűtőnkön figyelt

– mondta a nyertes nagymama, aki hozzátette, hogy a férjével együtt nagyon elfoglaltak voltak, ezért felejtették el a szelvényt.

Azt is elárulta, hogy a több mint 13 millió dollárt hozó számokat teljesen véletlenszerűen választották. A házaspár azt tervezi, hogy a nyereményüket a gyermekeikre és az unokáikra költik, emellett remélik, hogy vásárolhatnak maguknak egy házat is.

Évek óta vettünk szelvényeket. Nem hiszem el! Fogalmam sincs, hogy tovább dolgozzak, vagy nyugdíjba menjek?

– mondta tréfásan a nyertes feleség.

A pár a szelvényt East Brighton egyik üzletében vásárolta. A nyertes számok: 9, 22, 23, 3, 13, 28 és 32, míg a Powerball-szám 5 volt – írja a People Magazin.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
