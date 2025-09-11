RETRO RÁDIÓ

120 ezres lottófogadást akart ingyen, de végül a rendőrök vitték el a főnyereményt

A tettes bűnlajstroma inkább vígjátékba illik, mint a valóságba. Pénz nélkül akart szerencsét próbálni egy szarvasi férfi a lottózóban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.11. 14:55
csalás rendőrség lopás lottó

Egy 36 éves, büntetett előéletű szarvasi férfi különös módszerekkel próbált gyors haszonhoz jutni, de végül sorozatos bűncselekmények miatt az ügyészség vádat emelt ellene. A férfi tavaly április 24-én délután bement egy szarvasi lottózóba, ahol 120 ezer forintos fogadást kötött – írja a Beol.hu.

Pénz nélkül akart szerencsét próbálni egy szarvasi férfi a lottózóban.
Pénz nélkül akart szerencsét próbálni egy szarvasi férfi a lottózóban.

Jól tudta, hogy nincs nála annyi pénz, és bankszámláján sincs fedezet, mégis azt kérte az értékesítőtől, hogy indítsa el a tranzakciót, mondván, majd bankkártyával kifizeti. A bankkártyás fizetés természetesen fedezethiány miatt meghiúsult, a fogadások azonban érvényben maradtak, ám nem hoztak nyereményt. Ezután a férfi május 31-ig ígérte a tartozás kiegyenlítését, de végül ez sem valósult meg.

A csalások itt azonban nem értek véget. Az Origo szerint tavaly szeptember 1-jén és október 4-én két alkalommal is tankolt egy szarvasi benzinkúton, majd fizetés nélkül távozott, összesen 13 500 forintos kárt okozva, amelyet később hozzátartozói térítettek meg. Augusztus 5-én éjszaka eltulajdonított egy 180 ezer forint értékű segédmotort, amit 150 ezer forintért adott tovább egy jóhiszemű vásárlónak. November 30-án pedig egy parkoló személyautót vitt el a benne talált indítókulccsal. A kocsival nem jutott messzire: néhány órán belül Békésszentandrás külterületén a járőröző rendőrök elfogták.

A Szarvasi Járási Ügyészség üzletszerűen elkövetett csalás, lopás és jármű önkényes elvétele miatt emelt vádat a férfi ellen. Indítványozták, hogy a bíróság ítélje elzárásra, rendelje el 150 ezer forintos vagyonelkobzását, valamint kötelezze a lottózó dolgozójának okozott kár megtérítésére.

Az ügyészség közlése szerint a férfi visszaesőnek minősül, aki sorozatosan követett el bűncselekményeket.

 

