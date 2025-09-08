Megragadta az éles tárgyat a bűnöző, megszűnt a magyar Lilaakác köz békéje

Jászapáti egyik utcáját mindig is a béke szigetének hitték az ott élők. A Korong utcában mintha a Született feleségek sorozat meghittsége uralkodna. Nincsenek rosszarcú alakok, a lakók összetartanak. De ahogy a Lilaakác közben, úgy a Korong utcában is előfordul váratlan esemény: most egy benzintolvaj lépett színre, és rögtön akciózni kezdett…

Benzintolvaj járt Jászapátiban Képünk illusztráció/Shutterstock

Benzintolvaj az utcában

Bármikor és bárhol is olvastak a Korong utcai lakosok valamilyen bűntényről – lopásról, betörésről, csalásról –, ők nyugodtan tudtak éjszakánként aludni, mert az ő utcájukat messziről kerülték a veszélyes figurák. Most azonban benzintolvaj csapott le rájuk!

B. János nemrég vásárolt magának egy új autót, és pechére a tolvaj az ő járművét szemelte ki magának. Szeptember 7-én, vasárnap reggel, amikor a volán mögé ült, váratlan meglepetés érte.

„Fél nyolc körül indultam volna a szokásos utamra, amikor az autóm egyszerűen nem akart beindulni. Megnéztem a motorteret, bikázással is próbálkoztam, de semmi! Átnéztem a gyertyákat, az olajszintet is ellenőriztem, mindent, amit ilyenkor lehet. Otthagytam a kocsit, mivel úgy voltam vele, majd délután jön a szerelő és ránéz. Először azt hittem, hogy az egész csak műszaki hiba…” – idézte fel János a Metropolnak.

Vágott, lopott

Csakhogy kiderült: megrongálták a férfi autóját, nem is akárhogyan!

Amikor betoltam az autót a garázsba, akkor szúrtam ki a földön a benzinnyomokat. Lenéztem a jármű alá. Akkor láttam meg… valaki egyszerűen elvágta az üzemanyagcsövet. Reggel ugyan éreztem már a benzin szagát, de azt hittem, hogy csak a motor szívta meg magát

– árulta el János.

Az autó sérüléséről a férfi fotót is készített. Mutatjuk!

A benzintolvaj egy éles tárggyal elvágta az autó üzemanyagcsövét, hogy ellopja a benzint

Fotó: Beküldött fotó

Később szembesült vele, hogy a benzintolvaj Jászapátiban nem csak nála járt. A békés kis utcában egy másik lakó is így járt. „Tőle 40 liter üzemanyagot loptak el!” – mondta a férfi elkeseredetten.

Jánost mélyen feldühítette, ami vele történt. Azonnal értesítette a rendőrséget, és a település Facebook-csoportjában is riadóztatott, hogy mindenki legyen résen. Úgy érzi, hogy most már jobban kell figyelnie mindenkinek az értékeire, ugyanis amíg nem kapják el az alakot (vagy alakokat), addig félő, hogy visszatér az egykor békés utcájukba.... „Fogalmam sincs, hogy ki lehet ez. Mi egy jó környéken élünk, itt még ajtót sem szoktunk zárni… Nagyon meglepett ez az egész, frusztrált vagyok, mivel az autómat most vettem 1 héttel ezelőtt és még eredetvizsgálatra is viszem, át kell íratni és most meg már erre is költenem kell” – zárta szavait János, széttárva a kezét.