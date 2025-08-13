Rejtélyes autó Havannán: sokan aggódnak, hogy mégis mi folyik a paneloknál

Sokan nem lettek volna annak a párnak a helyében, akiknek az autóját tolvajok szemelték ki maguknak. Az alakok augusztus elején, kora hajnalban lazán odagurultak az autóhoz a saját járművükkel, kipattantak és vitték, amiért érkeztek: rendszámtáblákat loptak. Miért van nekik erre szükségük? A szakértő leleplezte az igazságot!

Tolvajok a panelok között

Sok bosszúságot okoznak a tolvajok a főváros lakótelepén. Az utóbbi időben többen is panaszkodnak róla az interneten, hogy gyanús alakok járnak a Havanna lakótelep paneljai között. Az idegenek látszatra átlagos járókelőként sétálnak, ám közben gyanúsan szemlélgetik a magukra hagyott, parkoló autókat.

Augusztus elején a Csontváry Kosztka Tivadar utcánál szúrtak ki egyet.

Egy fiatal férfi este terepszemlét tartott, az autókat nézte. Szóltam a szomszédomnak erről. Mindenki legyen óvatos!

– figyelmeztetett egy lakos a nyilvános Facebook-csoportban.

Úgy látszik, sajnos nem volt alaptalan az aggodalma. Bár nem tudni, hogy a két esetnek köze van-e egymáshoz, de az biztos: egy tolvaj banda egy ezüstszínű Opellel érkezett ugyanabba az utcába augusztus 11-én hajnalban, és egy jármű mindkét rendszámtábláját elcsenték.

Az eset miatt a kocsi tulajdonosa még aznap feljelentést tett a rendőrségen. Egy szemtanú látta a jelentet és megadta a tolvaj jármű rendszámát. Ám a bűnözők fifikásak voltak. Később jött ugyanis az újabb sokk: a rejtélyes Opel rendszámát ellenőrizték, hamis volt...

A Metropol kereste a rendszámtábla tolvajok miatt a Budapesti Rendőr-főkapitányságot. Azt írták, a hatóság nyomozást rendelt el egyedi azonosítójellel visszaélés bűntett gyanúja miatt, ismeretlen tettessel szemben.

Okkal pályáznak a rendszámokra

A környéken élők aggódnak, hiszen az alakok bármikor újra feltűnhetnek. Sokan kérdezik: mégis miért kell valakinek két rendszámtábla? Lapunk megkérdezte erről dr. Kovács Kázmér ügyvédet, közlekedési szakjogászt. Szerinte több célt is szolgálhat egy lopott rendszemtábla.

A többi között, hogy a tolvajok

megtévesszék a hatóságokat és a közlekedés más résztvevőit,

valamint a fizetési kötelezettség alól kibújjanak,

bűncselekményeket, kisebb súlyú eseteket követhessenek el

idegen autók rendszáma mögé bújva.