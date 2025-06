Gyomorforgató, mit művelt a tolvaj Lilla terézvárosi lakásában

Borzalmas, amit művelt egy tolvaj Terézváros egyik patinás épületében. Egy ideje áll a bál a hatodik kerületben, hiszen gyanús alakok pécézik ki a társasházakat és bűnt követnek el. Legutóbb, május végén egy rejtélyes alak vagy alakok jutottak be Lilla lakásába, amíg ő távol volt. Elképesztő, mit hagytak maguk után!

Tolvaj járt a terézvárosi lakásban Képünk illusztráció: Shutterstock

Tolvaj a lakásban

Lilla május 30-án, múlt pénteken kulcsra zárta a Zichy Jenő utcai lakását és néhány napra elment otthonról. Nem sejtette, milyen kép fogadja később, amikor hazatér. A nő lakásába besurranó tolvaj jutott be, hihetetlen, hogy hogyan; valaki a társasház postaládáit felfeszegette, remélve, talán egy kulcsot talál az egyikben valamelyik lakáshoz. Sajnos szerencsével járt. Lilla pechére a postaládájában hevert az otthona pótkulcsa.

Az elkövető Lilla szerint még múlt pénteken kaphatott az alkalmon. Az üresen álló lakásba könnyedén bejutott, a tolvaj ösztöne hajtotta és mindent felforgatott: szétborogatott mindent, kirángatta a fiókokat. Végül 180 euró, körülbelül 72 ezer forint, készpénznek, parfümöknek, bizsuknak és ékszereknek kelt lába.

A terézvárosi nő csak vasárnap ért haza, akkor szembesült vele, hogy nagy a baj. A felfordulás és a lopás mellett sokkoló, amit az alak meg merészelt tenni. Lilla azóta is a történtek hatása alatt van!

Még a hűtőt is nyitva hagyta, és elvitte a bontott üveg bort is. Az anyagi kárnál sokkal rosszabbul érint, hogy így belenyúltak a magánszférámba. Emlékül azért telecsinálta a vécét, és az ülőkén is hagyott undorító nyomot

– árulta el a Metropolnak a nő, akinek a vele történt eset óta elege lett a környkéből.

"Aggódni nem aggódom, viszont ez tette fel a habra a cseresznyét, végleg elegem lett a belvárosból. Az elmúlt fél-, egy évben exponenciálisan nőtt a kukázók, hajléktalanok, és drogosok jelenléte" – állítja a nő.

Nyomozás indult

Lilla az egyik helyi Facebook-csoportban riadóztatott a lopás miatt, azt kérdezve, hogy tapasztalt-e valaki hasonlót a környéken. Posztjára többen is reagáltak, azt állítva: több kerületi utcában is történtek már hasonlók, a többi között a Bajnok utcában 2 besurranó tolvajt láttak, de a Paulay Edében is feltűntek – utóbbi helyen egy családtól készpénzt és órát lovasíthattak meg és a Rózsa utcában is feszegették az ajtókat – derült ki a poszt alatti kommentekből.