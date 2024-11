Tolvaj járja Őrbottyánt: az egyik családi ház udvarán bukkant fel

Családi házakra vadászhat egy tolvaj Őrbottyánban – tudta meg a Metropol. Az egyik közösségi oldalra töltötte fel történetét egy asszony, miszerint hozzájuk egy ismeretlen majdnem bejutott. Már a kertjükben volt, ám ez még semmi…

Családi házakra pályázik a tolvaj – Fotó: pexels.com

Az asszony szerette volna figyelmeztetni a Pest vármegyei őrbottyániakat arra, hogy egy tolvaj garázdálkodik szabadon a településen. Éppen ezért leírta, hogy velük mi történt pár nappal ezelőtt:

Őrbottyániak, főleg a Madách Imre utcában lakók figyelmébe!! Éjjel 1 óra körül egy férfi bejött az udvarba, bevilágított a szobába. Miután észlelte, hogy ébren vagyok, és a kutya is észrevette, gyorsan távozott. Mindenki nagyon figyeljen!

– tette közzé az asszony. Vélhetően a tolvaj a lehetséges zsákmányt kereste a lámpájával, ám az is előfordulhat, hogy csak ellenőrizte, éppen otthon vannak-e a tulajdonosok.

Hajtóvadászat indult a rablók ellen – Olvasói fotó

Csuklyás rablók törtek be több házhoz

Korábban, szintén Pest vármegyében, Pilisvörösváron csuklyás rablók járták a környező településeket. A Metropol írta meg, miszerint éjszakánként fekete csuklyába öltözött férfiak lopóztak be azokhoz a családi házakhoz, amiket korábban kifigyeltek. Több helyről értékeket és pénzt is elvittek. Az se zavarta őket, hogy az egyik áldozatuk épp mellettük aludt.

Megdöbbentő felvételeket kaptunk azoktól, akikhez betörtek. Az egyik áldozat egy helyi vállalkozó, Schaffer János és családja volt. Tőlük nem sikerült elvinniük semmit, de ez csak a szerencsén múlott. A lapnak a férfi elmesélte, hogy a csuklyás rablók alaposan ráijesztettek 62 éves édesanyjára. Jánosékhoz a kapu átmászásával jutottak be a rablók, majd ezután törtek be a házba. A férfi édesanyja éjszaka fel is ébredt, találkozott az egyik maszkos férfival, ám azt hitte, hogy szobájában a fia áll fölötte, ezért visszafeküdt. A kamerafelvételek visszapörgetése után derült csak ki a család számára, hogy ők is áldozatul estek a maszkosoknak. Tőlük szerencsére nem sikerült elvinniük végül semmilyen komoly értéket, de az eset akkor is rémisztő....