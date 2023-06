Csuklyás rablók: Pilisvörösvár után most ide törtek be a rablók, rettegnek a helyiek

A helyiek hajtóvadászatot indítottak a pilisvörösvári csuklyás rablók ellen, ami beválni látszik, ugyanis a maszkosok inkább egy másik településre vetettek szemet – tudta meg a Metropol. Információink szerint a Pilisvörösvártól nem messze lévő Nagykovácsira vetettek szemet a csuklyás rablók.

Rögzítette az egyik kamera a betörőt. Fotó: olvasói

Mindenki sorra kerül?

Ahogyan arról korábban beszámoltunk Pilisvörösváron több helyre is betörtek a csuklyás rablók, ami miatt vizsgálódni kezdett a rendőrség a helyiek pedig óvintézkedésekkel próbálták menteni az értékeiket. Talán ezek miatt döntöttek úgy a tolvajok, hogy másik településen is „szerencsét próbálnak”. Ezúttal Nagykovácsit nézték ki maguknak.

Sajnos még mindig nem kaptál el a rablókat

– kezdte az egyik helyi.

"Legutóbb Nagykovácsiban a fő úton próbáltak bejutni az egyik lakásba, ahol nem volt zárva az ajtó. Sikerült is nekik, de szerencsére felébredt a tulaj. Sajnos elszaladtak a helyszínről…"

Míg egy másik helyi azt mondta:

"Nagykovácsiban több helyre is betörtek, én nem tudom, hogy ezek is maszkban voltak-e, de elképzelhető, hogy ugyan az a banda csinálja, mint akik Pilisvörösváron."

A kutyákat is ők mérgezik?

Információink az utóbbi hetekben nem csak a betörések sűrűsödtek meg a környező településeken, hanem a kutyamérgezések is.

"Megmérgezték a kutyámat, amit családtagként szeretünk! Hosszú órákig szenvedett szegény…"

- közölte egy asszony a pilisvörösvári Facebook csoportban. A kommentelők többsége arról számolt be, hogy tömegével mérgezik a kutyákat a településen.

"Elképzelhető, hogy így akarnak bemenni a rablók. Kifigyelik a házat, majd megmérgezik a kutyákat és bemennek…" - zárta.

Nem volt elég Pilisvörösvár, most Nagykovácsi következik? Fotó: olvasói

„Édesanyám fölött állt a csuklyás rabló”

Megdöbbentő felvételeket kaptunk azoktól, akikhez betörtek. Készpénzre és értékekre utaznak a rablók. Az egyik áldozat egy helyi vállalkozó Schaffer János és családja volt. Tőlük nem sikerült elvinniük semmit, de ez csak a szerencsén múlott. A lapnak a férfi elmesélte, hogy a csuklyás rablók alaposan ráijesztettek 62 éves édesanyjára. Jánosékhoz a kapu átmászásával jutottak be a rablók, majd ezután törtek be a házba. A férfi édesanyja éjszaka fel is ébredt, találkozott az egyik maszkos férfival, ám azt hitte, hogy szobájában a fia áll fölötte, ezért visszafeküdt. A kamerafelvételek visszapörgetése után derült csak ki a család számára, hogy ők is áldozatul estek a maszkosoknak. Tőlük szerencsére nem sikerült elvinniük végül semmilyen komoly értéket, de az eset akkor is rémisztő....



A Pest vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozást indított a tettesek ellen.