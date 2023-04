Videón a pofátlan besurranó tolvaj: hihetetlen, hogy mit tett a III. kerületben

Ahogy azt egy korábbi cikkünkben megírtuk, teljesen kifosztottak egy harmadik kerületi építkezést. A tulajdonos elmesélte nekünk, hogy pontosan mi történt és előkerültek a kamerák felvételei is.

A kamera felvételein látszik a betörő Forrás: A ház tulajdonosa

Visszatért a besurranó tolvaj

A III. kerületi Kincses utcában két hete vasárnap hajnalban feltörte egy férfi a lakatot, majd semmitől sem félve osont be a telekre. A férfi teljes nyugalomban, körülbelül 10 perc alatt feltankolt, majd elhagyta a helyszínt. Azonban a legmegdöbbentőbb dolog ezután történt: öt óra negyven perckor újra visszatért és folytatta a telek kipakolását. A tulajdonos szerint mindent elvitt, amit talált. Munkagépeket, szerszámokat, de még a hosszabbítókat is. A legnevetségesebb dolog az egészben, hogy még a purhabnak is lába kelt.

Hajnali ötkor besurrant egy tolvaj a telekre, aki aztán közel egymillió forintos kárt okozott

– mesélte lapunknak Botond, aki nem akarja ennyiben hagyni a dolgot, ha kell, akkor közösségi összefogás keretében fogja megtalálni az elkövetőt.

A betörő azonban nem volt olyan szerencsés, mint gondolta. A biztonsági kamera rögzítette a mozgását, így mind a ruházata, mind testi adottságai könnyen kivehetők.

Megszaporodtak a hasonló esetek a kerületben

A Kincses utca és a Toldi utca környékéről többen is jelezték, hogy betörtek hozzájuk az utóbbi hetekben. Egy Facebook-csoportban már el is kezdték gyűjteni a hasonló eseteket és azt kérték, hogy mindenki figyeljen, ha gyanús alakokat látna hajnalban a környéken.

Kisebb, de értékes tárgyakat visznek. Motorossisak, -ruha, -cipő, szerszámok, de a gyerekjátékot és könyvet, szalámit, kolbászt se hagyják ott

– írta egy hölgy a posztban, amiben felhívta a figyelmet az esetre.