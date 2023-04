Elképesztően pofátlan besurranó tolvaj járja a III. kerületet

A III. kerületben mindig történik valami és ez most sincs másképp, betörési sorozatot lepleznének le az ott lakók.

Rengeteg betörés van mostanában a III. kerületben/Illusztráció Forrás: Pexels

Egy órán belül kétszer is besurrant

Egy lakóház építése zajlik a III. kerületi Kincses utcában, ahol hihetetlen események zajlottak le nemrég.

Hajnali ötkor besurrant egy tolvaj a telekre, aki aztán közel egymillió forintos kárt okozott

– mesélte lapunknak Botond, a tulajdonos.

Azonban nem egy szimpla betörésről van szó. A tolvaj pofátlan módon először behatolt a lakattal és kamerákkal felszerelt telekre, többször látványosan a kamerák előtt közlekedett, mintha nem is érdekelné, hogy ott vannak. Közel 10 percet töltött bent a telken, majd elhagyta az ingatlant. Magával vitt munkagépeket, szerszámokat, de meglepő módon még hosszabbítókat is. A legmegdöbbentőbb dolog azonban ezután történt: öt óra negyven perckor újra visszatért. Megint bejutott a telekre, feltankolt és nyugodtan elhagyta az építkezés helyszínét.

Közösségi összefogást szeretnének

Az utóbbi hetekben rengeteg betörés történt a harmadik kerületben, ami teljesen lesokkolta az itt lakókat. Egy Facebook csoportban többen megosztották tapasztalataikat és arra kérték egymást, hogy mindenki sokkal jobban figyeljen oda a környékükre. Botond is emiatt mesélte el nekünk, hogy náluk mi történt, szerinte az lenne a legjobb, ha összefogna az egész közösség és lelepleznék a besurranó tolvajokat.

Az első betörésnél 30 perc alatt megfordult a cuccokkal, tehát kerületen belülinek kell lennie

– mondta nekünk Botond, aki úgy gondolja, hogy egészen közel kell élnie a betörőnek, persze az is felmerült bennük, hogy van egy helyük, ahol gyűjtik a zsákmányt.

Botond szerint jobb, ha mindenki odafigyel, főleg a hétvégék és ünnepnapok a kedvenceik a besurranóknak. Hozzájuk vasárnap törtek be, azonban feltételezésük szerint ugyan ez a tolvaj nézett be a telkükre húsvét pénteken is.