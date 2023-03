Betörést készíthettek elő a kutyamérgezéssel

Az elmúlt hetekben egyre több kutyamérgezésről lehet olvasni a közösségi oldalakon. Ahogy arról mi is hírt adtunk, Ferencvárosban, a Margitszigeten és Kőbányán is találtak a gazdik kutyasétáltatás közben mérgező anyagokat. Ezúttal egy XVIII. kerületi csoportba számoltak be arról, hogy fagyállóval mérgeztek meg egy kutyát pénteken (március 3.).

Egyre többen adnak hírt kutyamérgezésekről Budapesten (Képünk illusztráció) Fotó: PINANDIKA ANINDYA GUNA / Shutterstock

Fagyállóval és patkányméreggel is támadnak a mérgezők

Egy pestszentlőrinci lakos tette közzé az egyik kerületi Facebook csoportban, hogy kutyájának fagyállóval kezelt húst dobtak be a kerítésen, amit az állat elfogyasztott, majd elpusztult. Györgyi szerint bárki is követte el a tettet, előre eltervezhette.

Meg merem kockáztatni, hogy felmérte előre a terepet, tudta mikor nem vagyunk itthon vagy mit nem lát a kamera. Köztudott volt a környéken, hogy pénteken megyek fodrászhoz, ahová a férjem visz. Nem véletlen szerintem, hogy ezen a napon történt a mérgezés

– mondta el a Metropolnak Györgyi, aki nem tudja ki lehetett a tettes, hiszen a szomszédoknál nincs felszerelve kamera, ami felvette volna a mérgezőt. Miután Györgyi hazajött a fodrásztól férjével észrevették, hogy kutyájuk, Luca rosszul van.

„Láttuk, hogy hányt és remegett. Hívtuk az orvost, de ő egészségesnek találta Lucát, és adott neki három injekciót. Másnapra kicsit jobban lett, elfogadta a vizet is a tenyeremből és egy kis ételt is, de vasárnapra visszaesett. Ekkor bevittük őt a klinikára, ahol az ultrahang kimutatta, hogy leálltak a veséi, ami általában a fagyálló hatása. Erre még véletlenül sem gondoltunk..." - nyilatkozta az ebtulajdonos, akinek hétfőn végül el kellett altatni kutyáját.

Állatkínzás és/vagy előre kitervelt betörés?

Az egyik kommentelő szerint korábban a környéken a sorozatos kutyamérgezést betörés is követte, így nem kizárt, hogy a tettesnek most is ez a szándéka.

Vigyázzatok, lehet be fognak törni, pár éve volt itt a környéken, sorozatos mérgezés, majd betörés

– írta a hozzászóló.

Ahogy a Ripost korábban megírta, a közösségi médiában osztotta meg történetét Dusek Veronika, akihez egy betörő érkezett váratlan vendégként. Ám a nő kutyái a tőlük elvárható fogadtatásban részesítették a jövevényt.

„A betörő a kaput leemelte és a garázsunkig jutott, itt vették észre a kutyáim. Az ebek azonnal üldözni kezdték a férfit, aki eszeveszett menekülésbe kezdett. Jobban járt, hogy a kutyáim nem kapták el, remélem, alapos leckét kapott. Valószínűleg sosem felejti el ezt a 200 méteres sprintet” – mesélte Veronika.

A betörők azonban könnyen megelőzhetik a házőrzők reakcióit, ha előtte megmérgezik őket. Ez lehet az összefüggés a XVIII. kerületi mérgezések és betörések között is. Ráadásul, ha a kutyaméreg bejuttatásakor kitapasztalják a rosszakarók, hogy a kamera, hol vannak annak a vakfoltjai és azt is, hogy tulajdonos mikor nincs otthon. Innentől könnyen kijátszhatják a biztonsági rendszert is és akár be is törhetnek az ingatlanba anélkül, hogy látná őket a kamera.

A házőrzőkre fokozottan kell vigyázni, hiszen a betörőktől is megvédhetik ingatlanunkat Fotó: Pixabay

Rosszindulatból mérgezik a kutyákat Budapesten?

Az elmúlt időszakban Budapest különböző pontjairól érkeztek hírek, hogy patkányméreggel vagy fagyállóval mérgezik a kutyákat. A felelős gazdik egymást figyelmeztetve próbáltak figyelmeztetni egymást, ám úgy tűnik a cselekménysorozat folytatódik. Sok állattartó szerint egyszerű rosszindulatból követik el a tettesek a mérgezést, de van, aki szerint a mérgezőt a kutyaugatás zavarja.

Ez kertes övezet, szinte mindenki tart kutyát, és azok bizony időnként ugatnak. Ha valakit ez zavar, költözzön ki a pusztába

– írta a pestszentlőrinci Györgyi, aki a lapunknak arról is beszélt, hogy ők nem voltak rosszban senkivel, csendesen és nyugodtan élték hétköznapjaikat. „Fogalmunk sincs, hogy ki mérgezhette meg Lucát, de akárki is volt az tudta, hogy a fagyállós hús meg fogja őt ölni" - tette hozzá összetörten Györgyi.