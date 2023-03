Nem fogod elhinni: ismét kutyamérgezés Budapesten

Ahogy arról lapunk már korábban többször is beszámolt, Budapest több pontján is mérgező anyagokat találtak a kutya gazdik sétáltatás közben. Sajnos hiába figyelmeztették egymást az állattartók, több négylábú is elpusztult a kemikáliák miatt. A legújabb vészjelzés Kőbányáról érkezett, úgy tűnik már ebben a kerületben sincsenek biztonságban az ebek.

Csonttal próbálták csábítóbbá tenni a mérget. Fotó: Metropol

Patkánymérget találtak a X. kerületben, a Harmat utca 156 alatt. A két húsos csont a járda szélén hevert, pont úgy, hogy azt az ember legjobb barátja azonnal észre vegye, sőt megkóstolja.

A húsban pici rózsaszín anyagokat találtam, gondolom méreg. A kutyusom majdnem megette. Sikerült tőle elvennem, majd mindkettőt kidobtam. Elszomorító, hogy mennyire gonosz emberek vannak...

– mondta az aggódó kutyatulajdonos.

Az elmúlt időszakban ez már a sokadik eset, amikor patkányméreg került a kutyatartók látókörébe. Ezeket elsősorban a különféle parkokból, kutyasétáltaó helyekről jelentették a különféle közösségi média csoportokban.

Ijesztő hírek érkeztek a IX. kerületből is. Kiderült, hogy az elmúlt hetekben több bejelentést is kaptak a helyi ebtulajdonosoktól, hogy több helyen is patkányméreggyanús anyagot találtak a közterületeken.

A kutyások egyik legkedveltebb helyén, a Margitszigeten is patkánymérget szórtak szét, amivel több ebet is sikerült megmérgezni. Lapunknak Adrienn, az egyik gazdi mesélte el, milyen szörnyűségeket kellett átélnie kutyusával.

A játék után hazamentünk és azt vettem észre, hogy Ami nagyon furcsán viselkedik. A feje imbolygott, remegett, majd álló helyében eldőlt. Gondolom mondanom sem kell, hogy megrémültem. Azonnal megfogtuk és rohantunk vele az orvoshoz, aki első ránézésre nem jósolt neki sok jót...

– idézte fel a sokkoló eseményeket Adrienn, aki elárulta, hogy ezután vért vettek a kutyájától, majd a vizeletét is megvizsgálták és kiderült, hogy mérgezés történt.

Patkányméregnek kinéző porkupacokat szórtak szét ismeretlenek a kispesti Kiserdőben is.

"Mindig vannak rosszindulatú emberek, akik nem bírják elviselni az egymással játszó, csaholó vagy urambocsá’ összevesző kutyák hangzavarát" – mesélte Éva, aki két örökbefogadott keverék kedvencével minden nap jár a Kiserdőbe. A nő arról is beszámolt, hogy oda rengeteg kutyasétáltató jár naponta, szerinte 100 gazdi minimum megfordul itt négylábúival, így nagy az esély, hogy valamelyik eb belenyal, felnyalja a kihelyezett port.

Óbudán patkányméreg helyett fagyállóval átitatott jutalomfalatoknak kinéző gombócokkal "kedveskedtek" az ember legjobb barátjának. Ezen felül Budán azokban a kerületekben, ahol sok diófa található, az elmúlt két hétben megnőtt a diómérgezéses esetek száma is.

A Nehru parton is gyanús anyagokra lettek figyelmesek az arra járó gazdik. Fotó: Metropol

Több feljelentést tettek a háziállataikat féltő gazdik a rendőrségen, amit a BRFK is megerősített számunkra, illetve tudatták lapunkkal, hogy valóban érkezett bejelentés méreggyanús anyagokról és nyomozást rendeltek el, állatkínzás gyanúja miatt.

Dr. Hámori Zsolt állatorvos világosította fel a Metropol olvasóit, hogy mit tehetünk, ha kutyánk fogyasztott a méregből.

"Ha mérgezésre gyanakodnak, hozzák el hozzánk az ebet, akkor meghánytatjuk. Olyan is volt már, hogy behoztak egy kutyust, meghánytattuk, és egy nejlonzacskó jött ki belőle, vagy ilyen ürülékszerű dolog, ezek nem számítanak mérgezésnek."

A mérgeknek színe van, piros vagy kék. Volt már olyan esetem, hogy hoztak egy ebet, aki a pincében megevett valami mérget, és már tiszta kék volt a pofája, mert ugye a kék méreg ráragadt a bajszára, de ezt kiürítettük a szervezetéből és nem is volt semmi baj. Komolyabb eseteknél pedig tudunk adni az állatnak infúziót, valamint véralvadás-elősegítőt, és jól is lesznek gyorsan

– mondta el az állatorvos.

A ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület ferencvárosi szervezete megelégelte a kutyák mérgezését, és a Kilencedik kerületben kutyázunk elnevezésű kutyás közösség tagjaival együtt nem kevesebb, mint 400 ezer forintos nyomravezetői díjat ajánlottak annak, aki érdemi bizonyító erővel szolgáló információval rendelkezik arról, aki elkövette ezt a cselekményt.