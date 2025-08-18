Szívszorító: meg kellett szakítania a terhességét a leendő édesanyának, miután pusztító diagnózist kapott

A várandóssága alatt kapott sokkoló diagnózist egy leendő édesanya, ami miatt hamarosan lehetetlen döntésre kényszerült. Sophia Yasin Middlesbrough-ból tavaly szeptemberben tudta meg azt, hogy agresszív rákban szenved, amikor 15 hetes terhes volt. A 29 éves nő tüneteit sokáig a várandósságnak tulajdonították, ám a tesztek később megerősítették, hogy 2. stádiumú premediastinalis B-sejtes non-Hodgkin-limfómája van, ami miatt azonnal meg kellett kezdenie az életmentő kezeléseket.

Lehetetlen döntésre kényszerült a leendő édesanya / Fotó: GoFundMe

Sophia a diagnózis előtt nem sokkal tudta meg a férjével, hogy kisbabájuk lesz. Pár héttel a terhességi teszt elvégzése után viszont éjszakai izzadás és rosszullét kezdte gyötörni: ahogy körbekérdezősködött, azt a választ kapta, a terhesség alatt ezek a tünetek normálisak és hamarosan el fognak múlni. Sophia állapota viszont egyre csak romlott, míg végül tavaly szeptemberben összeesett és kórházba szállították, ahol az orvosok eleinte tüdőgyulladásra gyanakodtak. A biopszia eredményei erősítették meg, hogy a nőnek 2. stádiumú premediastinalis B-sejtes non-Hodgkin-limfómában szenved.

Sophia ezután elment az első találkozóra a hematológiai osztályra az onkológusával, ahol elmagyarázták, az előző vizsgálat kimutatta, a mellkasán talált daganat gyorsan növekszik, és közel van a szívéhez, ezért azonnal el kell kezdeniük a kezeléseket. Az orvosok azt is elmondták, különböző típusú kemoterápiák léteznek, de Sophia számára elengedhetetlen az R-CHOP, ami viszont olyan vegyi anyagokat tartalmaz, amelyek veszélyesek lehetnek a baba számára: fennállt ugyanis az agyi bénulás és a különféle betegségek kockázata, amelyeket a csecsemő is elkaphatott. A nő egy órás beszélgetést követően úgy döntött a férjével, Lewisszal, hogy megszakítják a terhességet, és búcsút vesznek a kislányuktól, Kainatt Pearltől, hogy miharamarabb megkezdhesse az életmentő kezelést.

A hat körös kemoterápiát követően Sophia idén januárban került remisszióba. A gyermeke emlékére a nő most pénzt gyűjt a Lymphoma Action számára, annak a jótékonysági szervezetnek, amely segítette és támogatta őt a betegsége alatt.

Életem egyik legboldogabb időszakában szembesültem az elképzelhetetlennel: az életemért küzdöttem, miközben búcsút kellett vennem a kislányomtól, Kainaattól. A diagnózis, a kezelés és a veszteség mély érzelmi és fizikai sebeket hagytak maguk után. Még most, a remisszióban is velem vannak a rák hatásai, a testemre nehezedő terhektől kezdve a mindennapi gyászig. Ezen az úton a Lymphoma Action volt a fény a sötétségben. A támogatásuk, az információik és a közösségük segítettek abban, hogy kevésbé érezzem magam egyedül életem talán legnehezebb időszakában

- írta meg Sophia az általa indított GoFundMe-oldalon, a Mirror beszámolója szerint.